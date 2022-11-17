《輪證高清－孫明哲》資金積極流入淡倉，部署前宜認清風險

《輪證高清》恒指本周重上１８０００點關口，指數過去２周累積接近４０００點波幅，在

認股證牛熊證市場，資金一面倒流入淡倉，現時部署淡倉需特別小心，需要評估一下究竟應該用

哪一款產品，利用認股證還是牛熊證較合適呢？

近日市況波動，部分個股動輒都有１０％的波幅，就算選擇收回價較遠的產品，都有機會即

日就被強制收回，因此牛熊證的風險極高，如要部署亦宜時刻注意市場變化，隨時為調整策略作

好準備。

而部署認沽證亦需注意波幅風險，從網站上的個股波幅數據觀察各股份近期的波幅變化，股

價反彈令早前急升的波幅稍為回落，但仍處於比較高位水平，若跟一個月之前比較仍高出一段距

離，因此若正股走勢回穩，波幅亦有機會回落，直接影響到輪價表現，選擇產品時需要特別小心

，留意產品條款，挑選合適現時市況的產品。

正正因為波幅變化會影響認股證的表現，所以選擇產品時需要針對這個風險，中年期、輕微

價外證的引伸波幅敏感度較低，相對受波幅變化的影響較輕微，是現時較合適的條款，另外亦要

注意街貨數據，上月股價回落時於高位累積了不了認購證的街貨，現時股價反彈，這批早前的「

蟹貨」慢慢鬆綁，對輪價造成壓力，同樣地，股價這２周反彈資金流入認沽證，令產品累積不少

街貨，選擇時亦要留意街貨數據。利用認股證搜尋器條款及街貨篩選出中期輕微價外、低街貨後

，可比較這批產品的槓桿，挑選當中槓桿較高的選擇，投資者可留意以下條款合適、焦點股份的

認沽證介紹。



相關產品條款：



＊騰訊沽２２３４４，行使價２５０﹒８元，２０２３年１月２６日到期，實際槓桿７﹒３倍

＊阿里沽２７８００，行使價６０﹒１３元，２０２３年４月２０日到期，實際槓桿３﹒４倍

＊美團沽２５７４３，行使價１２７﹒９元，２０２３年２月１４日到期，實際槓桿４﹒３倍

＊比迪沽２４６５２，行使價１６７﹒７８元，２０２３年５月２５日到期，實際槓桿３﹒２倍

＊港交沽２４７０７，行使價２７５元，２０２３年１月１８日到期，實際槓桿８﹒２倍

＊友邦沽２４１９３，行使價６８元，２０２３年１２月２２日到期，實際槓桿４﹒１倍

＊平安沽２６３１６，行使價３３元，２０２３年３月２７日到期，實際槓桿５﹒４倍



《高盛董事總經理 孫明哲》《ｗｗｗ﹒ｇｓｗａｒｒａｎｔｓ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ》



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