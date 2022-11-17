《法證攻防－林恩》騰訊（７００）第三季度收入按年跌２％

《法證攻防》騰訊（００７００）周三（１６日）公布季度業績。騰訊２０２２年第三季的

收入同比下降２％至１４０１億元人民幣。其中，增值服務業務收入同比下降３％；網絡廣告業

務的收入同比下降 ５％。騰訊通過降本增效措施，有效控制成本增長，非國際財務報告準則盈

利經歷了四個季度的下滑後，重新實現了增長，按年上升２％。另外，騰訊宣布派息，將以實物

分派美團股份作中期股息。

股價由上周五（１１日）起暫錄４連升，４日累計升幅約２７％。上周五起三個交易日，騰

訊錄得接近８４００萬元資金淨流出好倉，而淨流入淡倉的資金接近９０００萬元。港股通資金

方面，騰訊周一（１４日）周二（１５日）分別錄得約２１億元和８億元北水資金淨流入。

人民網周三發表文章「人民財評：深度挖掘電子游戲產業價值機不可失」。文中表示，長期

以來，電子游戲的娛樂屬性總會使人忽視其背後的科技意義。提出當下游戲科技在主力５Ｇ、芯

片產業、人工智能等先進技術、產業發展中起到了重要的作用。

《法國巴黎銀行上市衍生產品部 林恩》



註：本結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回應收款

項。結構性產品價格可升可跌，投資者或會損失全部投資，投資前應了解產品風險並諮詢專業意

見，及細閱上市文件內全部詳情。



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