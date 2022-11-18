《陸言堂－陳永陸》好消息不斷出現，港股短期不宜造淡

《陸言堂》港股終於出現回吐，不過幅度不多，可是恒生指數由低位反彈超過３０００點，

所以港股出現回吐亦屬正常，不過近日恒指的回吐壓力相當有限，近日更想下試５０天平均線，

不過未到已經即時反彈，由此可見市底仍強，而且技術層面分析，大市每次下跌的成交縮減，反

而回升時的成交大增，都可以看到港股上升的動力很強。



事實上，本周不是沒有負面消息，其中波蘭遭俄製飛彈襲擊，一度令市場擔心是俄羅斯發射

之導彈所導致，因此令區內股市受到壓力，可是港股的消化能力很強，在美國表示導彈有機會由

烏軍防空飛彈打歪而導致意外後，港股已經很快反彈。



事實上，Ｇ２０的峰會雖然在譴責俄羅斯的問題上未達成一致的共識，可是在要求俄羅斯無

條件從烏克蘭徹軍上，卻達成一定的共識，由此可見，市場之前的負面因素，當中包括內地的防

疫政策、美國息率問題、俄烏戰事這三大因素，都開始轉趨明朗，這令港股的不明朗因素轉趨明

朗，故此恒指的確仍然有很大的反彈空間。



而且之前在多個因素影響下，港股持續受壓，亦到了一個極低水平，有嚴重被低估的情況，

如果在二十大會議後，內地包括防疫及房地產政策有所放寬，令市場的憂慮性減少，亦因而令港

股有較大的反彈條件，加上近日弊圈不斷有爆煲事件，可是對港股的影響亦十分有限，反而內地

近日加快審批遊戲版號，這反而對科技股有支持作用，在好消息不斷出現下，投資者就算不敢入

市，怕大市反彈太多，短期亦不宜造淡，因為風險會相當高。《獨立股評人 陳永陸》



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