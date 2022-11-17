《日入而息》網易上季經調整盈利升９４％，本港失業率連跌六個月

《今天重點》

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網易（９９９９）第三季經調整純利按年增９４％，派息８﹒７美仙；網易：暴雪遊戲不續期不

會對業績產生重大影響；擬斥不逾５０億美元回購流通在外美國存託股及普通股

微博（０９８９８）第三季經調整淨利潤按年跌４３﹒２％

傳恒大（０３３３３）擬利用國內資產爭取海外債權人同意重組方案

消息指譚耀宗不連任人大常委，林鄭或是接任人選之一

李家超赴泰國出席ＡＰＥＣ會議，藉機說好香港故事；李家超抵達曼谷：預料ＡＰＥＣ會議期間

有機會與習近平見面

本港失業率連跌六個月，最新降至３﹒８％符預期

下周一起海外及台灣抵港人士核酸檢測次數減至兩次

政府將推出「過渡疫苗通行證」，料二價疫苗下月開打

首十月ＦＤＩ增速放緩至１７﹒４％錄１６８３億美元；首十月對外非金融類直投９４３﹒６億

美元增７﹒３％；首１０月承接服務外包合同額２３６０億美元增１７％

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《即日市況》

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恒指全日低收２１０點報１８０４５，科指低收８３點報３７２１

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《深滬股市》

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跌幅快速收窄滬指收軟０﹒１５％，信息科技午後拉漲

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《美元匯價》

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英通脹再創４１年高，留意今發表的財政預算

歐元最新報１﹒０３５９╱６３，日圓最新報１３９﹒７６╱７７

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《公司業績》

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聯眾（０６８９９）美上市附屬ＡＥＳＥ第三季盈轉虧蝕１６４萬

美元

莎莎（００１７８）半年虧損收窄至１﹒３３億元，不派息

百盛集團（０３３６８）第三季虧損擴大至６９０３﹒９萬元人民

幣

網易（０９９９９）第三季經調整純利按年增９４％，派息８﹒７

美仙

李氏大藥廠（００９５０）第三季純利升１﹒５倍至３４２２萬元

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《公司資訊》

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德昌電機（００１７９）子公司前經理涉隱瞞利益衝突被廉署起訴

九倉（０１９９７）料聖誕期間海港城人流按年增５％－１０％

騰訊（００７００）首席戰略官表示重磅遊戲將很快獲得版號；騰

訊表示投資美團的內部回報率約３０％；根據股份獎勵計劃發行共

９３５萬股新股

網易（０９９９９）回應無法續與暴雪合作：一直盡力推進續約，

不得不接受此決定

莎莎（００１７８）第三季至上周營業額按年跌１﹒５％港澳同店

銷售升８﹒７％

阿里巴巴（０９９８８）旗下上海涓選註冊資本急增近４００倍至

４億元人民幣

威發國際（００７６５）李邵華辭任行政總裁

網易（０９９９９）暴雪遊戲不續期不會對業績產生重大影響；擬

不逾５０億美元回購流通在外美國存託股及普通股

東銀國際（００６６８）與東銳訂２０２２年再保理協議，本金額

５８７﹒５萬元人民幣

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《國企紅籌》

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復旦張江（０１３４９）治療ＩＨ藥物Ｉ期臨床申請獲國家藥監局受理

方正控股（００４１８）控股股東將股權轉讓予直接全資附屬公司

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《神州民企》

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傳恒大（０３３３３）擬利用國內資產爭取海外債權人同意重組方

案

微博（０９８９８）第三季經調整淨利潤按年跌４３﹒２％

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《中國要聞》

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商務部表示推動支持香港作為首批新成員加入ＲＣＥＰ；外貿進出

口承壓，料四季度保持合理區間

首十月ＦＤＩ增速放緩至１７﹒４％錄１６８３億美元

首十月對外非金融類直投９４３﹒６億美元增７﹒３％

首１０月承接服務外包合同額２３６０億美元增１７％

央視表示六機構准播世界盃賽事，包括抖音及中移動咪咕

新西蘭確認總理阿德恩將與習近平在泰國會晤

內地明確能效低於節能水平的產品設備不再給予補貼

上海樂高樂園配套商業街項目計劃２０２４年建成

銀保監表示同意東風汽車全資持有東風標緻雪鐵龍；人身險披露材

料不得授權或委托代理人修改；同意中信集團受讓華融２４億股內

資股

最高法表示新的反壟斷民事訴訟司法解釋近期將徵求意見

分析表示人行對通脹描述超預期，流動性最寬鬆階段已過

中金表示幣策偏鬆基調沒變，引導利率下行仍是未來重點

高盛高華表示人行報告無新政策立場，更集中執行方面

人行１３２０億逆回購利率持平，淨投放１２３０億元；加大穩健

貨幣政策實施力度，警惕通脹反彈壓力

網信辦表示新聞信息跟帖評論，應建先審後發制度

習近平晤印尼總統，深化一帶一路倡議

高力國際表示第三季內地房地產交易大部分來自商業項目

農行首席專家楊光、四川省投資集團董事長劉體斌受查

民生銀行表示中小企業金融事業部已終止營業

５家銀行被要求上報流動性，債市跌引發理財產品贖回

債市回調銀行理財淨值回撤，招銀有產品觸發大額贖回

內地債市回調，引發多類產品淨值回撤

暴雪確認不與網易續約，將在內地暫停多數遊戲服務

債市震盪傳導至一級市場，三天４２７億債券取消發行

施羅德交銀理財：債市調整已接近尾聲

聞泰科技表示收到英剝離ＮＷＦ股權要求，對公司影響小

米哈游否認接手暴雪中國區運營，傳騰訊、Ｂ站等有意入局

內房債務展期規模增至１５０５億元，美元債違約激增

南寧地鐵公司花式賣樓，買入新盤可享１０年免費坐地鐵

深圳在售二手房續增，周增近千套共餘四萬套待售

交易商協會受理新城控股１５０億元儲架式註冊發行

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《寶島快訊》

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台股收跌０﹒０１％，１４５００關失而復得

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《俄烏開戰》

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北約試圖緩和波蘭遭導彈襲擊事件，與烏克蘭各執一詞

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《國際要聞》

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北韓時隔８天再射導彈，矢言強硬應對美日韓

特朗普競選總統出師不利，遭共和黨大金主離棄

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《外圍經濟》

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ＦＴＸ加密貨幣交易所倒閉引發連鎖反應，比特幣下跌

亞馬遜設備部門主管表示裁員已經開始

卡塔爾耗資３０００億美元，望能舉辦一個完滿的世界盃

拜登要求國會撥款５億美元，補充國內戰略石油儲備

摩根大通預期明年美國將進入溫和衰退

新加坡信錯「薯條哥」，淡馬錫認蝕２﹒７５億美元

日本自俄入口液化天然氣上升，與泰國簽共享協議

澳洲失業率下降為通脹帶來新壓力，料央行第８度加息

穀物價格下跌，烏克蘭出口協議可能再次簽訂

能源漲價和日圓貶值雙重打擊，日本１０月貿赤擴大

英國通脹高企，早餐按年平均漲價近兩成，牛奶升五成

Ｇｅｎｅｓｉｓ暫停新貸款，比特幣受制於萬七美元

加拿大通脹壓力達到１９９１年以來的最高水平

印尼央行加息５０基點，菲律賓央行加息７５基點

日本１０月動用創紀錄的６﹒３４萬億日圓干預圓匯

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《大國博弈》

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中國國安官員遭美方誘捕，涉間諜罪被判囚２０年

傳美方在港審查中概股底稿獲足夠權限包括打印文件

外交部表示中方從不干涉他國內政，願基於平等坦誠交流

習近平邀請荷蘭首相明年訪華，料關注半導體供應鏈

英國以國安為由阻收購芯片廠，安世半導體將上訴

商務部表示落實中美元首達成的共識，溝通協調經貿政策

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《其他消息》

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陳茂波稱環球經濟下行風險顯著，港短期前景挑戰重重

李家超赴泰國出席ＡＰＥＣ會議，藉機說好香港故事

消息指譚耀宗不連任人大常委，林鄭或是接任人選之一

駱惠寧稱一國兩制是香港最大優勢，認真落實二十大對港澳重大部署

劉家獻獲委任為律敦治及東華東院等行政總監，下月履新

今年累錄３６宗類鼻疽個案，袁國勇籲市民勿用「頭啖水」

積金局發通函優化基金審批標準，包括納入單一國家基金

劉智鵬促理順教育體制吸引人才，梁子穎籲推職業教育

張欣宇稱港鐵乘客行入路軌撤離非常危險，倡加設警報偵測系統

本港１０月領取綜援個案按月跌０﹒４％至２０﹒８５萬宗

本港失業率連跌六個月，最新降至３﹒８％符預期

ＣＦＡ報考資格提前１年

深股通額度全日用２４億元，外資連續五日淨流入；滬股通額度全日用１６億元，外資淨流入１

４億元

虛銀ｌｉｖｉ上調港元定存利率，６個月加至４﹒６厘

數碼港社群囊括「２０２２香港資訊及通訊科技獎」３１個獎項

李小加稱金融市場有待轉型，內地數字化交易未來可投資小店舖

港隊疑用錯版區旗，欖總表示區旗複製本可被視為區旗

盧偉國促港鐵全面檢視風險管理系統，研究各項事故應變安排

管浩鳴稱擴大青年宿舍計劃可填補供應，免青年等到變中年

網傳匯豐尚玉下月起取消，匯豐指香港服務如常

賀一誠稱博企非奄奄一息，資產值仍龐大，籲不要相信網上唱衰言論

酒店業稱政府青年宿舍計劃提出五年租期太長，建議改為２－３年

東亞表示ＢＥＡ ＧＯＡＬ逾６０００客開戶，年輕客手機理財交易升三成

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《新冠肺炎》

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過去一周每日確診個案明顯上升，住院確診病人趨升

下周一起海外及台灣抵港人士核酸檢測次數減至兩次

政府將推出「過渡疫苗通行證」，料二價疫苗下月開打

上海昨新增１３例新冠陽性病例，６地升高風險

人民日報表示因為堅持動態清零才保證極低發病率病亡率

全國昨新增本土陽性逾２﹒３萬，廣州海珠再延長防控

創科局一名司機確診，常秘麥德偉快測陰性

北京經開區表示倡企業彈性辦公，返崗要查２４小時核酸

國泰兩前空少疑望月樓播毒，涉違規外出罪成

日本一周新增２５％染疫個案，東京都上調防疫級別

莊仕杰稱疫情重挫本港經濟，全面對外重開刻不容緩

賀一誠料快將收到廣東恢復赴澳團隊遊通知

郭卓堅再入稟申請司法覆核，要求取消使用安心出行

公眾溜冰場及電影院今日起維持主動查核疫苗通行證

衛健委表示整治層層加碼，使用復必泰需要綜合考慮

永安表示旅行團收客量按月增８０％，近期開設兩分店

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