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即市新聞

18/11/2022 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》繼續揚升？還是先升後再跌？

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量均為５０％，局勢則分別屬於
偏好和向淡。昨早（１７日）港股正式進入了整固期，但由於早前的升勢非常急速，正常而言，
跌幅多只為前升浪幅度的０﹒３８２倍。此外，若從上月３１日低位起計，０﹒２３６倍較
０﹒５倍的機會略高，因好友大戶控制了大局。若最後出現的為只得約０﹒２３６倍的調整幅度
，即代表大市正處於具爆炸性的延伸浪中，淡友根本上沒有能力收復太多失地，正式的調整市尚
未開始。
　　本欄認為，昨天呈現的跌浪可以是調整浪的全部，但亦有可能只是可被細分為低一級ａ－ｂ
－ｃ三個浪的調整浪中的ａ浪。若屬前著，港股今天（１８日）會繼續揚升，找尋調整浪的起點
。若屬後者，昨午開始的ｂ浪上升過程不會運行得很久，其後上演的ｃ浪下跌會讓我們看到一個
更低的調整水平。此外，ｂ浪終點可於「不規則調整浪」中高於ａ浪起點，大家見港股往上突破
時，不應急於入市追價造好。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（影音
：ｐａｔｒｅｏｎ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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