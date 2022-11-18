《窩輪匯智－劉嘉輝》留意引伸波幅表現，業績前後差別大

《窩輪匯智》上周提到如何利用窩輪追蹤正股的一段急升走勢，轉倉食盡整段升浪。本周港

股上衝１８４００點水平回調，筆者收到不少投資者追問，不少正股業績後急升，若想止賺候低

位再吸納的話，又要留意甚麼？

本周正好有一隻個股可以用作例子。阿里（０９９８８）公布業績，期內營收約

２０７１﹒７６億元人民幣，按年增３％，經調整淨利約３３８﹒２億元，按年增１９％，好過

市場預期。業績後股價急升一度高見８３元樓上。

筆者統計了過去兩年的數據，發覺業績前其正股的短周期的歷史波幅，部分會在業績前衝高

，不過急升過後反卻比較難以維持。阿里本周四（１７日）晚上公布業績，這次業績前亦見引伸

波幅在業績前走升，參考彭博上市期權，引伸波幅由一個月前的６０點子升至績前的６６點子。

而以個別本年１２月到期的短身認購證為例，約１５％會外選擇，引伸波幅定價已近６７％水平

。相關短身窩輪的定價亦會跟隨引伸波幅高企而增加。

不過，眼見近日引伸波幅與正股雙雙上升，對認購證影響相得益彰，欲以窩輪繼續部署的投

資者該如何部署呢？其實投資者可考慮年期較長的輪證作部署，因為筆者留意到彭博資訊顯示，

長年期的期權引伸波幅較短期的為低。再參考市場個別例子，約１５％價外之選，但明年３月到

期的中長期認購證，引伸波幅為６２％，相對前者較低。

因此，投資者若在業績前後，不論作好淡部署，宜多加留意引伸波幅的水平。若不急於進場

，不妨靜待波幅回落之時機入場。反之，若已看準機會，則宜考慮年期稍長的窩輪選擇作部署。

《香港匯豐環球資本市場機構客戶及財富管理聯席總監 劉嘉輝》



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