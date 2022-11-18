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即市新聞

18/11/2022 17:45

《窩輪匯智－劉嘉輝》留意引伸波幅表現，業績前後差別大

　　《窩輪匯智》上周提到如何利用窩輪追蹤正股的一段急升走勢，轉倉食盡整段升浪。本周港
股上衝１８４００點水平回調，筆者收到不少投資者追問，不少正股業績後急升，若想止賺候低
位再吸納的話，又要留意甚麼？
　　本周正好有一隻個股可以用作例子。阿里（０９９８８）公布業績，期內營收約
２０７１﹒７６億元人民幣，按年增３％，經調整淨利約３３８﹒２億元，按年增１９％，好過
市場預期。業績後股價急升一度高見８３元樓上。
　　筆者統計了過去兩年的數據，發覺業績前其正股的短周期的歷史波幅，部分會在業績前衝高
，不過急升過後反卻比較難以維持。阿里本周四（１７日）晚上公布業績，這次業績前亦見引伸
波幅在業績前走升，參考彭博上市期權，引伸波幅由一個月前的６０點子升至績前的６６點子。
而以個別本年１２月到期的短身認購證為例，約１５％會外選擇，引伸波幅定價已近６７％水平
。相關短身窩輪的定價亦會跟隨引伸波幅高企而增加。
　　不過，眼見近日引伸波幅與正股雙雙上升，對認購證影響相得益彰，欲以窩輪繼續部署的投
資者該如何部署呢？其實投資者可考慮年期較長的輪證作部署，因為筆者留意到彭博資訊顯示，
長年期的期權引伸波幅較短期的為低。再參考市場個別例子，約１５％價外之選，但明年３月到
期的中長期認購證，引伸波幅為６２％，相對前者較低。
　　因此，投資者若在業績前後，不論作好淡部署，宜多加留意引伸波幅的水平。若不急於進場
，不妨靜待波幅回落之時機入場。反之，若已看準機會，則宜考慮年期稍長的窩輪選擇作部署。
《香港匯豐環球資本市場機構客戶及財富管理聯席總監　劉嘉輝》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。
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＊本文由香港上海匯豐銀行有限公司發行。本文不構成邀約、游說或建議出售或購買結構性產品

　
＊結構性產品價格可急跌或升，投資者或損失所有投資。投資前應了解及獨立評估風險，需要時
諮詢專業建議。
　
＊作者為金管局及證監會持牌人士，並無就結構性產品或相關資產持有任何直接或間接權益。

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