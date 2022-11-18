《缸邊隨筆－石鏡泉》與ＷＷＩＩＩ擦身而過

《缸邊隨筆》這幾天，港投資者眼球都注意在恒指的升升跌跌，不察覺到第三次世界大戰是

與我們擦身而過。



事情是有導彈落在波蘭境內，死了兩個波蘭人。烏克蘭指導彈是俄羅斯的，俄羅斯話不是俄

羅斯的。美國後來話不是俄羅斯的，稍後進一步謂是烏克蘭的防空導彈落在波蘭。北約也證實了

是烏克蘭的導彈，但續稱罪魁禍首是俄羅斯。



筆者補多句，最終的罪魁禍首是北約。如北約遵守與蘇聯的協議，不將北約東拓，及不執行

頓巴斯等地舉行公投，相信俄羅斯也不用為了北約五次東拓，拓到俄羅斯門口，而發動這次特別

軍事行動，當然北約的背後是美國。



今次挑事的，是烏克蘭，另個挑事者是美聯社。



美聯社做了乜？他日前出了個道歉啟事。



道歉啟事謂俄飛彈襲波蘭之消息是來自佚名的高級美情報人員，這是否造謠？九成是，所有

傳媒上的謊話，一定是來自不願透露姓名的高……（可以是官，可以是情報人員，可以是內幕人

士……）。



烏克蘭總統就一口咬定是俄羅斯導彈，他周二於電視上謂：



「Ｈｉｔｔｉｎｇ ＮＡＴＯ ｔｅｒｒｉｔｏｒｙ ｗｉｔｈ ｍｉｓｓｉｌｅｓ……

Ｔｈｉｓ ｉｓ ａ Ｒｕｓｓｉａｎ ｍｉｓｓｉｌｅ ａｔｔａｃｋ ｏｎ

ｃｏｌｌｅｃｔｉｖｅ ｓｅｃｕｒｉｔｙ！Ｔｈｉｓ ｉｓ ａ ｒｅａｌｌｙ

ｓｉｇｎｉｆｉｃａｎｔ ｅｓｃａｌａｔｉｏｎ﹒ Ａｃｔｉｏｎ ｉｓ ｎｅｅｄｅｄ。」



烏克蘭政府亦發了聲明。



＊烏想將戰事拓大＊



這枚烏克蘭導彈是誤落，還是有意落在波蘭境內，將永不會知悉。但烏克蘭想將戰事擴大就

是很明顯的。有評論認為。



美國和北約也是一開始拿這件事，立開了會。因為北約一按成員國被襲就會聯合起來去還擊

，一還擊就是第三次世界大戰。



筆者危言聳聽？不少西方評論都指這次烏克蘭想引爆三戰的危機，而不負責任的傳媒亦推波

助瀾，煽風去打。筆者也是這一類，但只潑水去滅。雖然第三次大戰，今時最易爆發地不是在亞

洲，而是在歐洲，但一旦打起上來，無論用不用上核彈，都是人類浩劫。一個稀巴爛的歐洲，還

是甚麼世界？



其實擔心有第三次大戰、核戰的，還有個奇人叫王亭之，他也擔心這個，但他擔心戰事的地

域，是台海、東亞。



日前的習拜會，美方代表全是國家安全官員，商貿人員欠奉，反映美方今次重點是在談「紅

線」。不要天真地以為美方是要尊重中國的「紅線」，而是想借今次講美國在東亞方面的國安「

紅線」而已！對此中國應怎應對？主亭之早有論及：



中國恃的是法，凡事依法而行，那就沒有錯了。中國可以再發聲明，一寸領土都不能失，不

會因害怕戰爭、害怕制裁，便將領土送給外國。所以希望各國都要尊重中國這個立場，不要因小

小一塊領土，便弄到發生核子大戰（發聲明時，要先安撫越南及印度），這便是恃法而行了。對

這樣的聲明，美國亦只能打口水戰，因為他絕不能說中國要喪失領土。



恃法而行要剛柔並重，發聲明是剛，外交手段是柔，這樣才是正確的戰略。恃勢而行的美國

，目前戰略大錯，錯完再錯，這次嚴厲制裁俄羅斯，真的想制裁到他滅國，那便是愈走愈錯的例

子，相信美國對中國的戰略，亦必然會愈走愈錯。用恃法而行來應付，步步都走對，只是強調領

土不能喪失，那便是中國立法的底線。這樣做，世界上很多國家都會同情中國，這便化解了美國

的恃勢。這便如段譽的六脈神劍，平時發不出，待對方強勢之時才突然發力，所以恃勢的慕容公

子才會失敗。



但在此之前要做好清理門戶。



王亭之現在擔心的是共業不好，扮愛國的漢奸，現在是拼命挑撥中俄關係，說俄羅斯佔領了

多少中國領土、說俄羅斯人其實如何憎恨中國、說俄羅斯對中國其實有甚深陰謀。他們的言論表

面上不會有重大的影響，可是潛移默化，年輕人便種下了討厭俄羅斯的根。更不好的共業，那便

是受漢奸言論影響下，認為中國已經走向獨裁的路，於是中國在貿易戰等戰域中便失去了國內的

融和力。這樣，在內外交迫下，中國受到很大的損傷。由是便發動了美國的不良共業，美國人在

經濟、金融上克制了中國，於是愈加橫霸，終於弄出一場美俄大戰，發展為第三次世界大戰。



綜合來說，如何肅奸是中俄兩國的要務，趁現在貿易戰、金融戰初起（註：英法官唔撈、中

概股、華為、中興都是金融戰想搞死香港），中俄兩國將漢俄兩奸肅整。不管輿論如何說摧毁人

權、如何扼殺自由民主，那麼才能維護國家利益。這情形俄國比中國要好得多，因為俄奸在傳媒

中似乎沒有甚麼實力，俄人亦很少會翻牆來看俄奸言論。唉！這就是中國的大問題。



今時世界不安寧，投資者除了要看緊屏幕上的報價跳動外，也不能不關注外圍的政治大勢，

因為「政經」兩字，已說明主次之序。《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）



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