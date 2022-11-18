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18/11/2022 17:00

《盤後部署》恒指本周未能收復萬八關，京東現階段宜食胡

　　《經濟通通訊社１８日專訊》港股今日走勢偏軟。恒指高開２７０點，報１８３１６。早段
升至１８３７８後有阻力，升幅不斷收窄。半日升１００點，報１８１４６。午後科技股升勢轉
弱，恒指在開市約一小時後更倒跌，惟跌幅不算明顯，本周最終未能收高於１８０００關。
　　恒指今日收報１７９９２，跌５３點或跌０﹒２９％，主板成交１３９５﹒４８億元，本周
累計升６６６點或３﹒８５％。國企指數報６１２５，跌１５點或跌０﹒２５％。恒生科技指數
報３７４２，升２１點或升０﹒５７％。
　　內地股市方面，上證綜合指數報３１１５，跌４點或跌０﹒１５％，成交３７７９﹒００億
元人民幣；深證成份指數報１１２２１，跌１４點或跌０﹒１３％，成交２２４４﹒７７億元人
民幣。
　
＊恒指料因獲利盤而轉跌＊
　
　　今日大市成交額為１３９５億元，較上日減少１３０億元，亦較５日平均的１８３６億元為
少，而本周累計升逾６００點，今日又沒有重大的利好消息，不排除因獲利盤出現，令恒指由升
轉跌。
　　在日線圖上，以黃金比率分析，由６月２８日高位２２４４９至１０月３１日低位
１４５９７計，此跌浪的５０％反彈位為１８５２３，而恒指今周屢次挑戰１８５００不果，看
來１８５００短期阻力頗大。若要突破此位，須視乎京東公布的業績表現。
　
＊京東２３０元以上阻力不小＊
　
　　上日公布第二季業績的阿里巴巴（０９９８８）今日升２﹒１７％，報７９﹒９５元，成交
約１﹒１１億股，涉資９０﹒２２億元，盤中高見８３﹒５元，最低見７９﹒２５元；上日公布
第三季業績的網易（０９９９９）則升３﹒６７％，報１０７﹒３元，成交約１６２２萬股，涉
資１７﹒５２億元，盤中高見１１１﹒８元，最低見１０５﹒４元。另外兩隻重磅科技股騰訊
（００７００）及美團（０３６９０），分別跌１﹒４４％及升４﹒８４％。
　　至於即將公布業績的京東（０９６１８）今日高開７％，但尾段升幅收窄，收市。升
３﹒６１％，報２１８元，成交約１０３４萬股，涉資２２﹒８１億元，盤中高見２２８﹒６元
，最低見２１３﹒４元。
　　京東股價今日進一步突破１００天線，但仍未修補９月１４日的下跌裂口，而今日９日
ＲＳＩ為７１，意味股價已升近嚴重超買區。事實上，京東股價由１０月２４日低位１３８﹒９
元逐步上升，至今已累積逾五成升幅，此升浪或部分反映對業績的預期。如今股價已升至接近嚴
重超買，在２３０元以上的阻力都不小，持貨者現階段應減一減倉鎖定利潤。（ｅｒ）

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