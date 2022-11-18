《台股攻略－黃振宇》台股跌３０點，守住１４５００點整數關卡

《台股攻略》台股加權指數今日（１８日）開高走低，上下波幅近２００點，終場收

１４５０４﹒９９點，跌３０﹒２４點，成交金額為２３６３﹒７４億元（新台幣．下同）。

美股周四（１７日）費城半導體指數逆勢收升１％，台股由晶圓雙雄等電子權值股帶動上揚

，並站上半年線，台積電終場升０﹒４１％，收４８７元；聯電則收平盤，南亞科、日月光投控

及廣達等電子股仍獲資金追捧。生技族群表現依舊活躍，１２月即將舉辦台灣醫療科技展，在資

金追捧下，美時一度漲停，寶齡富錦強升超過８％，明基醫、合一、中天、醣聯、永昕、北極星

藥業－ＫＹ、台耀及智擎等均表現強勢。觀光族群方面，台灣戶外口罩禁令最快本月底就能解除

，加上年底旅遊、聚餐及尾牙旺季來臨，市場看好觀光族群可望迎來一波消費熱潮，其中，亞洲

藏壽司連日飆升，今日更直奔漲停價１４４元，再創上櫃以來新高價；富野同步亮燈漲停，易飛

網、鳳凰、六角、八方雲集及漢來美食等升勢亦相當強勁。此外，資金轉向電信三雄，遠傳及台

灣大升超過１％，中華電亦有近１％升幅。航運及金融普遍走低，萬海重跌超過３％，長榮及陽

明跌超過２％，兆豐金、第一金、元大金及中信金等亦震盪走跌。

展望台股後市，預料短線仍維持強勢整理格局，下周觀察重點在美股、美元指數以及美國公

債殖利率走勢，市場動態關注美國聯準會對升息看法。

《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管 黃振宇》



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