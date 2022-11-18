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即市新聞

18/11/2022 09:53

《窩輪豪情－梁業豪》仍持指數牛證者，宜伺機沽貨套利

　　《窩輪豪情》各主要業務類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為資訊科技業、
電訊業與公用事業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股份現為商湯
（０００２０）、貝殼（０２４２３）與阿里巴巴（０９９８８），可用作買入其相關認購權證
或牛證圖利時的參考。至於用作買入其相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股份，則宜首
選九龍倉（００００４）、金斯瑞生物科技（０１５４８）與中銀香港（０２３８８）。
　　開市後，多隻包括阿里巴巴、京東集團（０９６１８）、網易（０９９９９）與快手
（０１０２４）等科技股被追捧，港股大市顯著高開。其實，以現時高達５２﹒３４５厘（恒生
指數）和７６﹒６１８厘（科技指數）的２０天年度化歷史波幅來看，港股呈現飄忽的走勢，屬
於正常的現象。最新形勢顯示，大市現處於（３）－５浪或（３）－４－ｂ浪上升過程中，惟升
浪頂不一定會高於本周三（１６日）高位。須注意的，為即使高於該位，亦多會引來更大的沽盤
，將大市推回昨天（１７日）低位附近。因此，仍持指數牛證者，宜伺機沽貨套利。《經濟通及
交易通首席顧問　梁業豪》（群組：ｃｌｕｂ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。　

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