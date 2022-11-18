維他奶（３４５）中期多賺３倍至１﹒４２億，息１﹒３仙

《經濟通通訊社１８日專訊》維他奶國際（００３４５）公布，直至２０２２年９月３０日

止六個月純利１﹒４２億元，較去年同期上升逾３倍。中期息１﹒３港仙，並於２０２２年１２

月１６日派付。

期內，收入按增加１％至３６﹒４２億元；毛利按年升１％至１７﹒３８億元，主要是銷售

表現提高；毛利率維持４８％，主要由於銷量增加，以及用於客戶營業推廣的費用支出降低；中

期ＥＢＩＴＤＡ為４﹒７３億元，增加４８％。（ｅｒ）

