《談國論企－黎偉成》經濟續緩步恢復有望穩進發展

《談國論企》中國的國民經濟於２０２２年１０份即使個別項目的增長稍見放緩，但整體上

是基本保持三季度恢復相對穩快增長態勢，表現相對理想，可在相當程度反映出政府高效統籌疫

情防控使經濟社會得以有較快的恢復向好佳向。中央力促各地區各部門要按照疫情要防住、經濟

要穩住、發展要安全的要求，加快落實穩經濟一攬子政策和接續政策，相信國民經濟會保持穩中

有進的發展。



＊工業服務業零售消費皆略見升溫＊



來自中國國家統計局所發布的最新資料，顯示國民經濟２０２２年１０月的發展和表現，基

本保持三季度的相對較快的恢復：（甲）全國規模以上工業增加值於１－１０月份的同比增長

４％，較１－９月份的３﹒９％略為提升０﹒１個百分點；（２）全國服務業生產指數於１－

１０月份持平於１－９月份的２﹒３％，比上半年加快０﹒５個百分點；（３）社會消費品零售

總額於１－１０月份同比增０﹒６％，略低於１－９月份的０﹒７％升幅，而上半年則下跌

０﹒７％；（４）全國固定資產投資（不含農戶）於１－１０月份增５﹒８％，則略低於１－９

月份所升的５﹒９％。

（乙）需要留意者，當然為國務院十分重視的「促投資帶消費增就業」等作為擴大有效需求

的政策性經濟指標，尤其是（一）在生產方面，全國規模以上工業增加值於１－１０月份的同比

增長４％略高於１－９月份的３﹒９％，乃受惠於１０月份的升幅５％，比三季度的升幅高

０﹒２個百分點，和環比提升０﹒３３個百分點；其中製造業由１－９月份的３﹒２％提升至１

－１０月份的３﹒４％。即使製造業經理採購指數ＰＭＩ於２０２２年１０月份回落至４９﹒２

，不僅較９月份的５０﹒１低０﹒９個百分點，更再度下跌至臨界點５０之下的水平，但出製造

業對生產經營和回報的發展抱有較大的信心。

由是多個經濟指標呈現頗不少良性因素，特別是（二）高質發展的主調不變，如（Ｉ）裝備

製造業和高技術製造業扮演相當重要的角色，（ｉ）增加值於１－１０月份同比增長８﹒７％，

較１－９月的８﹒５％多增０﹒２個百分點；（ｉｉ）產量方面，新能源汽車產量於１－１０月

份同比增長１﹒０８倍、移動通信和太陽能電池產量分別上升１９﹒３％與３５﹒６％，皆為綠

色智能產品。

和（ＩＩ）全國固定資產投資（不含農戶），保持穩快增長的同時，高技術層面的固投相當

強烈：（１）高技術製造業固投於１－１０月份同比增２３﹒６％，其中電子及通信設備增

２８﹒７％、醫療儀器設備及儀器儀表增２７﹒８％；和（２）高技術服務業增幅為１４。％，

其中科技成果轉化服務業增２４﹒７％、研發設計服務增２２﹒５％。凡此，升幅皆高於１－９

月份之數。

我相信經濟於會保持上行的態勢不變，乃因（三）內需不錯，理由為就業情況不斷改善。全

國城鎮調查失業率１０月份持平於９月份的５﹒５％。

和居民人均可支配收入於１－９月份達２﹒７６５萬元，同比名義增加５﹒３％，和扣除物

價因素後的實際增長為３﹒２％，皆有所提升。此扭轉經濟於二季度下行期形態，料到四季度應

有進一步改善。居民就業和收入情況逐步回穩好轉，該有利於改善消費、投資情緒。



＊中央挺經濟的政策和措施會陸續見效益＊



不可稍一忽視的問題，為（四）青少年的就業問題。統計顯示：全國城鎮的１６？至２４？

人士的失業率，於１０月末時持平於９月末的１７﹒９％，比８月份的１８﹒７％、７月份的

１９﹒９％，甚至二季度的１９﹒３％要低。一季度則為１６％。

國務院總理李克強７月２１日主持召開國務院常務會議，指出各地要創造條件確保建設工地

不停工、相關產業鏈供應不間斷，及按質量要求加快項目進度。更重要的是李克強在８月３１日

主持召開國務院常務會議，進一步明確指出，要以（１）促投資（２）帶消費（３）增就業等作

為擴大有效需求，和鞏固經濟恢復基礎，增長發展後勁的重要手段，更表「細化實化接續政策、

９月上旬實施細則應出盡出」。中央和地方要成立督導和服務工作組，是為快、狠、準和全的政

策與策略，使佳效迅達。相信相關效益會於四季度陸續浮現。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



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