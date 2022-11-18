《異動股》網易高開近７％，第三季多賺逾九成，增派息擴回購

《經濟通通訊社１８日專訊》網易（０９９９９）現價升６﹒７６％，報１１０﹒５元，該

股成交約３９萬股，涉資４２４９萬元。

網易公布第三季業績，期內營收約２４４億人民幣，按年增１０﹒１％，符預期的

２４３﹒８６億人民幣；列賬淨利約６７億人民幣，按年增１１０﹒６％，好過預期的

４０﹒６９億人民幣；經調整淨利約７４﹒７０億人民幣，按年增９３﹒６％；好過預期的

４９﹒３２億人民幣。第三季派季息每股８﹒７美仙，即每股美國存託股０﹒４３５美元，去年

同期派季息每股４﹒５美仙。

期內在線遊戲服務淨收入按年增９﹒１％至１８６﹒９９億元；有道淨收入增１﹒１％至

１４﹒０２億元；雲音樂淨收入增２２﹒５％至２３﹒５７億元；創新及其他業務淨收入增

１３﹒６％至１９﹒６８億元。



＊加推５０億美元回購計劃＊



網易宣布，董事會批准一項新的回購計劃，即在不超過３６個月的期限內，可在公開市場回

購總金額不超過５０億美元流通在外的美國存託股和普通股。新的回購計劃將從現有回購計劃到

期後，或公司已使用完現有計劃下授予的回購額度後開始實行。

現時，恒生指數報１８３１６，升２７０點或升１﹒５０％，主板成交２８﹒１７億元。國

企指數報６２５２，升１１１點或升１﹒８２％。恒生科技指數報３８３３，升１１１點或升

３﹒０１％。

即月期指新報１８３２２，升２７７點，高水６點。即月國指期貨報６２５６，升１１６點

，高水４點。即月科指期貨新報３８３７，升１１６點，高水９點。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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網易（０９９９９） １１０﹒５０元 升６﹒７６％

阿里（０９９８８） ８３﹒２５元 升６﹒３９％

美團（０３６９０） １５８﹒６０元 升３﹒６６％

騰訊（００７００） ３００﹒００元 升２﹒７４％

京東集團（０９６１８） ２２５﹒６０元 升７﹒２２％

心動公司（０２４００） ２２﹒２０元 升３﹒９８％

嗶哩嗶哩（０９６２６） １２４﹒４０元 升２﹒３０％

中國儒意（００１３６） １﹒６９元 升２﹒４２％

創夢天地（０１１１９） ４﹒１８元 升１﹒７０％

中手游（００３０２） １﹒７３元 升４﹒２２％

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（ｈｃ）

