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18/11/2022 09:27

《中概異動》騰訊開升近３％重返３００元，重磅遊戲獲批版號

　　《經濟通通訊社１８日專訊》騰訊（００７００）現價升２﹒７４％，報３００元，該股成
交約１５７萬股，涉資４﹒７０億元。
　　內地１１月批出７０款國產網絡遊戲，騰訊的《合金彈頭：覺醒》在列，是自今年中國監管
部門恢復發放遊戲版號以來，騰訊首次獲批重磅遊戲。騰訊管理層在周三（１６日）季績後已經
預告快將有遊戲獲批。
　　國家新聞出版署發布１１月國產網絡遊戲審批訊息，共７０款遊戲獲批，除騰訊旗下的「合
金彈頭：覺醒」外，亦包括網易（０９９９９）旗下的「大話西游：歸來」和心動公司
（０２４００）的「退休模擬器」。
　
＊傳騰訊、Ｂ站或接手暴雪遊戲＊
　
　　暴雪宣布與網易不再續約，昨日有市場傳聞稱米哈游或將接手代理暴雪遊戲，內媒引述一位
接近米哈游的權威人士表示這一傳聞屬謠言。
　　過去１４年暴雪遊戲在內地一直由網易運營，但該公司其他動視遊戲實際上是由騰訊發行和
運營，故市傳騰訊接管運營暴雪的遊戲。但騰訊回應指暫時沒有相關消息公布。市場消息稱，目
前有多家內地遊戲公司成為與暴雪談判的潛在意向方，其中包括騰訊、完美世界
（深：００２６２４）、嗶哩嗶哩（０９６２６）等。
　
＊遊戲股受惠造好＊
　
　　市場憧憬遊戲審批加快，遊戲股全線高開；網易（０９９９９）升６﹒７６％，報
１１０﹒５元；心動公司（０２４００）升３﹒９８％，報２２﹒２元；中國儒意
（００１３６）升２﹒４２％，報１﹒６９元；創夢天地（０１１１９）升１﹒７％，報
４﹒１８元；中手游（００３０２）升４﹒２２％，報１﹒７３元。
　　現時，恒生指數報１８３１６，升２７０點或升１﹒５０％，主板成交２８﹒１７億元。國
企指數報６２５２，升１１１點或升１﹒８２％。恒生科技指數報３８３３，升１１１點或升
３﹒０１％。
　　即月期指新報１８３４５，升３００點，高水２９點。即月國指期貨報６２６４，升１２４
點，高水１２點。即月科指期貨新報３８４０，升１１９點，高水２２點。
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　騰訊（００７００）　　　３００﹒０００元　升２﹒７４％
　　網易（０９９９９）　　　１１０﹒５００元　升６﹒７６％
　　心動公司（０２４００）　　２２﹒２００元　升３﹒９８％
　　嗶哩嗶哩（０９６２６）　１２４﹒４００元　升２﹒３０％
　　中國儒意（００１３６）　　　１﹒６９０元　升２﹒４２％
　　創夢天地（０１１１９）　　　４﹒１８０元　升１﹒７０％
　　中手游（００３０２）　　　　１﹒７３０元　升４﹒２２％
　　金山軟件（０３８８８）　　２５﹒８００元　　　　無升跌
　　飛魚科技（０１０２２）　　　０﹒３７５元　升４﹒１７％
　　網龍（００７７７）　　　　１５﹒０２０元　升１﹒２１％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｈｃ）

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