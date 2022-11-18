《中概異動》騰訊開升近３％重返３００元，重磅遊戲獲批版號

《經濟通通訊社１８日專訊》騰訊（００７００）現價升２﹒７４％，報３００元，該股成

交約１５７萬股，涉資４﹒７０億元。

內地１１月批出７０款國產網絡遊戲，騰訊的《合金彈頭：覺醒》在列，是自今年中國監管

部門恢復發放遊戲版號以來，騰訊首次獲批重磅遊戲。騰訊管理層在周三（１６日）季績後已經

預告快將有遊戲獲批。

國家新聞出版署發布１１月國產網絡遊戲審批訊息，共７０款遊戲獲批，除騰訊旗下的「合

金彈頭：覺醒」外，亦包括網易（０９９９９）旗下的「大話西游：歸來」和心動公司

（０２４００）的「退休模擬器」。



＊傳騰訊、Ｂ站或接手暴雪遊戲＊



暴雪宣布與網易不再續約，昨日有市場傳聞稱米哈游或將接手代理暴雪遊戲，內媒引述一位

接近米哈游的權威人士表示這一傳聞屬謠言。

過去１４年暴雪遊戲在內地一直由網易運營，但該公司其他動視遊戲實際上是由騰訊發行和

運營，故市傳騰訊接管運營暴雪的遊戲。但騰訊回應指暫時沒有相關消息公布。市場消息稱，目

前有多家內地遊戲公司成為與暴雪談判的潛在意向方，其中包括騰訊、完美世界

（深：００２６２４）、嗶哩嗶哩（０９６２６）等。



＊遊戲股受惠造好＊



市場憧憬遊戲審批加快，遊戲股全線高開；網易（０９９９９）升６﹒７６％，報

１１０﹒５元；心動公司（０２４００）升３﹒９８％，報２２﹒２元；中國儒意

（００１３６）升２﹒４２％，報１﹒６９元；創夢天地（０１１１９）升１﹒７％，報

４﹒１８元；中手游（００３０２）升４﹒２２％，報１﹒７３元。

現時，恒生指數報１８３１６，升２７０點或升１﹒５０％，主板成交２８﹒１７億元。國

企指數報６２５２，升１１１點或升１﹒８２％。恒生科技指數報３８３３，升１１１點或升

３﹒０１％。

即月期指新報１８３４５，升３００點，高水２９點。即月國指期貨報６２６４，升１２４

點，高水１２點。即月科指期貨新報３８４０，升１１９點，高水２２點。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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騰訊（００７００） ３００﹒０００元 升２﹒７４％

網易（０９９９９） １１０﹒５００元 升６﹒７６％

心動公司（０２４００） ２２﹒２００元 升３﹒９８％

嗶哩嗶哩（０９６２６） １２４﹒４００元 升２﹒３０％

中國儒意（００１３６） １﹒６９０元 升２﹒４２％

創夢天地（０１１１９） ４﹒１８０元 升１﹒７０％

中手游（００３０２） １﹒７３０元 升４﹒２２％

金山軟件（０３８８８） ２５﹒８００元 無升跌

飛魚科技（０１０２２） ０﹒３７５元 升４﹒１７％

網龍（００７７７） １５﹒０２０元 升１﹒２１％

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（ｈｃ）

