《中概異動》阿里巴巴高開６％，第二季蝕２０６億人民幣

《經濟通通訊社１８日專訊》阿里（０９９８８）升６﹒３９％，報８３﹒２５元，該股成

交約５４５萬股，涉資４﹒４６億元；騰訊（００７００）升２﹒７４％，報３００元；美團

（０３６９０）升３﹒６６％，報１５８﹒６元；京東集團（０９６１８）升７﹒２２％，報

２２５﹒６元。

阿里巴巴－ＳＷ公布，截至９月３０日止第二季度淨虧損２０５﹒６１億人民幣，去年同期

純利３３﹒７７億元，非公認會計準則淨利潤為３３８﹒２億人民幣，同比增長１９％。

該集團指，虧損主因所持上市公司股權投資的市場價格下降導致淨虧損增加和權益法核算的

投資損益下降，部分被經調整ＥＢＩＴＡ的增加所抵銷。第二季度收入為２０７１億人民幣，同

比增長３％。經營利潤２５１﹒３７億人民幣，同比增長６８％。該集團指，基於強勁淨現金和

現金流，截至本月１６日，在現行２５０億美元回購計劃下，已回購約１８０億美元的股份，已

獲董事會授權將股份回購計劃增加１５０億美元，並將有效期延長至２０２５財年底。



＊年底未完成雙重主要上市＊



另外，該集團指，有關自願轉換為於香港聯交所雙重主要上市將不會按原計劃在本年底完成

，因考慮各種因素，包括不斷變化的市場及其他外部環境，而在完成轉換香港主要上市之前，還

需要制定並向股東提交審批一份新的員工持股計劃，以遵守香港新修訂的規則。

現時，恒生指數報１８３１６，升２７０點或升１﹒５０％，主板成交２８﹒１７億元。國

企指數報６２５２，升１１１點或升１﹒８２％。恒生科技指數報３８３３，升１１１點或升

３﹒０１％。

即月期指新報１８３３７，升２９２點，高水２１點。即月國指期貨報６２６５，升１２５

點，高水１３點。即月科指期貨新報３８３８，升１１７點，高水４點。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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阿里（０９９８８） ８３﹒２５元 升６﹒３９％

騰訊（００７００） ３００元 升２﹒７４％

美團（０３６９０） １５８﹒６元 升３﹒６６％

京東集團（０９６１８） ２２５﹒６元 升７﹒２２％

小米（０１８１０） １０﹒３８元 升０﹒７８％

港交所（００３８８） ３１２元 升２﹒８３％

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（ｅｒ）

