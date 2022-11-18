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18/11/2022 10:19

《異動股》比亞迪升近２％，擬收購福特在巴西一間工廠

　　《經濟通通訊社１８日專訊》比亞迪（０１２１１）現價升１﹒８２％，報１９０﹒４元，
該股成交約１７３萬股，涉資３﹒２８億元，盤中高見１９０﹒９元，最低見１８７元；吉利汽
車（００１７５）升１﹒６７％，報１０﹒９４元；東風集團股份（００４８９）無升跌，報
４﹒０７元；廣汽集團（０２２３８）升１﹒７３％，報５﹒２９元。
　　比亞迪巴西子公司的市場營銷和可持續發展總監Ａｄａｌｂｅｒｔｏ　Ｍａｌｕｆ表示，比
亞迪正就收購福特於２０２１年１月停止運營的工廠與巴西巴伊亞州政府進行談判。
　　１０月底，比亞迪與該州計劃在巴伊亞州建立三座工廠，分別負責生產電動公交以及電動卡
車的底盤，生產純電動和混動乘用車，以及加工鋰和磷酸鐵。根據該計劃，這些工廠將於
２０２３年６月開始動土動工，其中兩家預計在２０２４年９月完工，第三家預計在２０２４年
１２月完工。
　　現時，恒生指數報１８３５３，升３０７點或升１﹒７０％，主板成交４５０﹒６３億元。
國企指數報６２６８，升１２７點或升２﹒０８％。恒生科技指數報３８７５，升１５３點或升
４﹒１３％。
　　即月期指新報１８３７０，升３２５點，高水１７點。即月國指期貨報６２７８，升１３８
點，高水１０點。即月科指期貨新報３８７９，升１５８點，高水４點。
　　上證綜合指數報３１１７，升１點或升０﹒０５％，成交１４４３﹒０６億元人民幣。深證
成份指數報１１２８３，升６２點或升０﹒５５％，成交９４３﹒５１億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　比亞迪（０１２１１）　　　　１９０﹒４元　升１﹒８２％
　　吉利汽車（００１７５）　　　１０﹒９４元　升１﹒６７％
　　東風集團股份（００４８９）　　４﹒０７元　　　　無升跌
　　廣汽集團（０２２３８）　　　　５﹒２９元　升１﹒７３％
　　長汽（０２３３３）　　　　　１０﹒２４元　升４﹒４９％
　　蔚來（０９８６６）　　　　　　８５﹒６元　升２﹒３３％
　　理想汽車（０２０１５）　　　　７３﹒４元　升６﹒１５％
　　小鵬汽車（０９８６８）　　　３２﹒９５元　升１﹒８５％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｒ）

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