《異動股》比亞迪升近２％，擬收購福特在巴西一間工廠

《經濟通通訊社１８日專訊》比亞迪（０１２１１）現價升１﹒８２％，報１９０﹒４元，

該股成交約１７３萬股，涉資３﹒２８億元，盤中高見１９０﹒９元，最低見１８７元；吉利汽

車（００１７５）升１﹒６７％，報１０﹒９４元；東風集團股份（００４８９）無升跌，報

４﹒０７元；廣汽集團（０２２３８）升１﹒７３％，報５﹒２９元。

比亞迪巴西子公司的市場營銷和可持續發展總監Ａｄａｌｂｅｒｔｏ Ｍａｌｕｆ表示，比

亞迪正就收購福特於２０２１年１月停止運營的工廠與巴西巴伊亞州政府進行談判。

１０月底，比亞迪與該州計劃在巴伊亞州建立三座工廠，分別負責生產電動公交以及電動卡

車的底盤，生產純電動和混動乘用車，以及加工鋰和磷酸鐵。根據該計劃，這些工廠將於

２０２３年６月開始動土動工，其中兩家預計在２０２４年９月完工，第三家預計在２０２４年

１２月完工。

現時，恒生指數報１８３５３，升３０７點或升１﹒７０％，主板成交４５０﹒６３億元。

國企指數報６２６８，升１２７點或升２﹒０８％。恒生科技指數報３８７５，升１５３點或升

４﹒１３％。

即月期指新報１８３７０，升３２５點，高水１７點。即月國指期貨報６２７８，升１３８

點，高水１０點。即月科指期貨新報３８７９，升１５８點，高水４點。

上證綜合指數報３１１７，升１點或升０﹒０５％，成交１４４３﹒０６億元人民幣。深證

成份指數報１１２８３，升６２點或升０﹒５５％，成交９４３﹒５１億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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比亞迪（０１２１１） １９０﹒４元 升１﹒８２％

吉利汽車（００１７５） １０﹒９４元 升１﹒６７％

東風集團股份（００４８９） ４﹒０７元 無升跌

廣汽集團（０２２３８） ５﹒２９元 升１﹒７３％

長汽（０２３３３） １０﹒２４元 升４﹒４９％

蔚來（０９８６６） ８５﹒６元 升２﹒３３％

理想汽車（０２０１５） ７３﹒４元 升６﹒１５％

小鵬汽車（０９８６８） ３２﹒９５元 升１﹒８５％

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（ｅｒ）

