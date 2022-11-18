《異動股》金融股受壓，科技股升幅收窄，恒指倒跌穿萬八

《經濟通通訊社１８日專訊》中國平安（０２３１８）Ｈ股現價跌３﹒９７％，報

４２﹒３５元，以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅４﹒７２％。該股成交約２１７８萬股，

涉資９﹒３９億元。Ａ股（滬：６０１３１８）現價４２﹒１９元人民幣，跌０﹒３７元人民幣

，或跌０﹒８７％，成交１３﹒１１億元人民幣，涉及３０９２萬股。現價Ａ股對Ｈ股呈溢價

１０﹒２９％。

網易（０９９９９）季績好過預期，科技股市今早曾收復上日跌幅回彈，惟午後沽壓加劇，

科技股升幅收窄拖累恒指倒跌；美團（０３６９０）升３﹒８６％，報１５８﹒９元；網易

（０９９９９）升４﹒３５％，報１０８元；阿里（０９９８８）升１﹒６％，報７９﹒５元；

騰訊（００７００）跌１﹒０３％，報２８９元，以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅

１﹒８３％；京東集團（０９６１８）升１﹒９％，報２１４﹒４元。



＊重磅金融股受壓＊



建行（００９３９）跌０﹒６６％，報４﹒５３元，以現價計，該股暫連跌３日，累計跌幅

２﹒５８％；工行（０１３９８）跌１﹒６１％，報３﹒６６元，以現價計，該股暫連跌３日，

累計跌幅２﹒９２％；匯控（００００５）跌０﹒７９％，報４４元；友邦（０１２９９）跌

０﹒７９％，報７５﹒８元。

現時，恒生指數報１７９７８，跌６７點或跌０﹒３７％，主板成交１００９﹒７１億元。

國企指數報６１２４，跌１６點或跌０﹒２６％。恒生科技指數報３７４３，升２１點或升

０﹒５９％。

即月期指新報１７９９５，跌５０點，高水１７點。即月國指期貨報６１３４，跌６點，高

水９點。即月科指期貨新報３７４９，升２８點，高水１５點。

上證綜合指數報３１０８，跌６點或跌０﹒２１％，成交３１４３﹒９０億元人民幣。

深證成份指數報１１２２８，升７點或升０﹒０７％，成交４７５１﹒６９億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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中國平安（０２３１８） ４２﹒３５元 跌３﹒９７％

建行（００９３９） ４﹒５３元 跌０﹒６６％

工行（０１３９８） ３﹒６６元 跌１﹒６１％

匯控（００００５） ４４﹒００元 跌０﹒７９％

友邦（０１２９９） ７５﹒８０元 跌０﹒７９％

美團（０３６９０） １５８﹒９０元 升３﹒８６％

網易（０９９９９） １０８﹒００元 升４﹒３５％

阿里（０９９８８） ７９﹒５０元 升１﹒６０％

騰訊（００７００） ２８９﹒００元 跌１﹒０３％

京東集團（０９６１８） ２１４﹒４０元 升１﹒９０％

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（ｈｃ）

