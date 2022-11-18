《異動股》新東方在綫升逾１０％突破１０天線，報４３﹒４５元

《經濟通通訊社１８日專訊》新東方在綫（０１７９７）升１０﹒２８％，報４３﹒４５元
，升穿１０天線（４０﹒４７５元），最高價４３﹒５５元，最低價３９﹒３元；成交
１４２０﹒１７萬股，成交金額５﹒９億元；主動買沽比率７２：２８，資金淨主動買入２﹒６
億元。現時最大淨被動買入券商為摩根士丹利，金額９５５﹒１６萬元，加權平均成交價
４１﹒９１４元；現時最大淨被動賣出券商為中國創盈市場服務，金額１﹒１８億元，加權平均
成交價４１﹒５７２元。
現時，恒生指數報１８１７０，升１２５點或０﹒６９％；恒生中國企業指數報６２０１，
升６１點或０﹒９９％；恒生科技指數報３８２７，升１０５點或２﹒８４％；主板成交
７６３﹒４７億元。
上證綜合指數報３１１１，跌３點或０﹒１１％，成交２２９０﹒５６億元人民幣。
深證成份指數報１１２６４，升４３點或０﹒３８％，成交１４５９﹒７３億元人民幣。
基本資料
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現價 ４３﹒４５０ 變動 ＋１０﹒２８％
最高價 ４３﹒５５０ 最低價 ３９﹒３００
成交股數 １４２０﹒１７萬股 成交金額 ５﹒９億
１０天平均 ４０﹒４７５ 歷史波幅％ ９２﹒６８５
２０天平均 ３９﹒２３５ 加權平均價 ４１﹒５４４
５０天平均 ３４﹒４３９ ＲＳＩ１４ ６３﹒８３２
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股份狀態：升穿１０天線；主動買沽比率７２：２８，資金淨主動買入２﹒６億元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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新東方在綫（０１７９７） ４３﹒４５ ＋１０﹒２８
中滙集團（００３８２） ２﹒７９ ＋１６﹒２５
中國東方教育（００６６７） ４﹒６９ ＋１５﹒８０
中教控股（００８３９） ９﹒０５ ＋２２﹒８０
希望教育（０１７６５） ０﹒８７ ＋２０﹒８３
天立國際控股（０１７７３） ２﹒０５ ＋１３﹒８９
華夏視聽教育（０１９８１） １﹒３５ ＋１８﹒４２
新高教（０２００１） ２﹒７８ ＋１４﹒８８
宇華教育（０６１６９） １﹒３２ ＋１４﹒７８
新東方（０９９０１） ２２﹒４０ ＋７﹒１８
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（ｅｄ）
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