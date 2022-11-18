《異動股》新東方在綫升逾１０％突破１０天線，報４３﹒４５元

《經濟通通訊社１８日專訊》新東方在綫（０１７９７）升１０﹒２８％，報４３﹒４５元

，升穿１０天線（４０﹒４７５元），最高價４３﹒５５元，最低價３９﹒３元；成交

１４２０﹒１７萬股，成交金額５﹒９億元；主動買沽比率７２：２８，資金淨主動買入２﹒６

億元。現時最大淨被動買入券商為摩根士丹利，金額９５５﹒１６萬元，加權平均成交價

４１﹒９１４元；現時最大淨被動賣出券商為中國創盈市場服務，金額１﹒１８億元，加權平均

成交價４１﹒５７２元。

現時，恒生指數報１８１７０，升１２５點或０﹒６９％；恒生中國企業指數報６２０１，

升６１點或０﹒９９％；恒生科技指數報３８２７，升１０５點或２﹒８４％；主板成交

７６３﹒４７億元。

上證綜合指數報３１１１，跌３點或０﹒１１％，成交２２９０﹒５６億元人民幣。

深證成份指數報１１２６４，升４３點或０﹒３８％，成交１４５９﹒７３億元人民幣。



基本資料

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現價 ４３﹒４５０ 變動 ＋１０﹒２８％

最高價 ４３﹒５５０ 最低價 ３９﹒３００

成交股數 １４２０﹒１７萬股 成交金額 ５﹒９億

１０天平均 ４０﹒４７５ 歷史波幅％ ９２﹒６８５

２０天平均 ３９﹒２３５ 加權平均價 ４１﹒５４４

５０天平均 ３４﹒４３９ ＲＳＩ１４ ６３﹒８３２

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股份狀態：升穿１０天線；主動買沽比率７２：２８，資金淨主動買入２﹒６億元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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新東方在綫（０１７９７） ４３﹒４５ ＋１０﹒２８

中滙集團（００３８２） ２﹒７９ ＋１６﹒２５

中國東方教育（００６６７） ４﹒６９ ＋１５﹒８０

中教控股（００８３９） ９﹒０５ ＋２２﹒８０

希望教育（０１７６５） ０﹒８７ ＋２０﹒８３

天立國際控股（０１７７３） ２﹒０５ ＋１３﹒８９

華夏視聽教育（０１９８１） １﹒３５ ＋１８﹒４２

新高教（０２００１） ２﹒７８ ＋１４﹒８８

宇華教育（０６１６９） １﹒３２ ＋１４﹒７８

新東方（０９９０１） ２２﹒４０ ＋７﹒１８

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（ｅｄ）

