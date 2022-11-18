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18/11/2022 11:50

《異動股》新東方在綫升逾１０％突破１０天線，報４３﹒４５元

　　《經濟通通訊社１８日專訊》新東方在綫（０１７９７）升１０﹒２８％，報４３﹒４５元
，升穿１０天線（４０﹒４７５元），最高價４３﹒５５元，最低價３９﹒３元；成交
１４２０﹒１７萬股，成交金額５﹒９億元；主動買沽比率７２：２８，資金淨主動買入２﹒６
億元。現時最大淨被動買入券商為摩根士丹利，金額９５５﹒１６萬元，加權平均成交價
４１﹒９１４元；現時最大淨被動賣出券商為中國創盈市場服務，金額１﹒１８億元，加權平均
成交價４１﹒５７２元。
　　現時，恒生指數報１８１７０，升１２５點或０﹒６９％；恒生中國企業指數報６２０１，
升６１點或０﹒９９％；恒生科技指數報３８２７，升１０５點或２﹒８４％；主板成交
７６３﹒４７億元。
　　上證綜合指數報３１１１，跌３點或０﹒１１％，成交２２９０﹒５６億元人民幣。
　　深證成份指數報１１２６４，升４３點或０﹒３８％，成交１４５９﹒７３億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　　４３﹒４５０　變動　　　　＋１０﹒２８％
　　最高價　　　　　　４３﹒５５０　最低價　　　　３９﹒３００
　　成交股數　　１４２０﹒１７萬股　成交金額　　　　　５﹒９億
　　１０天平均　　　　４０﹒４７５　歷史波幅％　　９２﹒６８５
　　２０天平均　　　　３９﹒２３５　加權平均價　　４１﹒５４４
　　５０天平均　　　　３４﹒４３９　ＲＳＩ１４　　６３﹒８３２
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：升穿１０天線；主動買沽比率７２：２８，資金淨主動買入２﹒６億元
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　新東方在綫（０１７９７）　　４３﹒４５　＋１０﹒２８
　　中滙集團（００３８２）　　　　２﹒７９　＋１６﹒２５
　　中國東方教育（００６６７）　　４﹒６９　＋１５﹒８０
　　中教控股（００８３９）　　　　９﹒０５　＋２２﹒８０
　　希望教育（０１７６５）　　　　０﹒８７　＋２０﹒８３
　　天立國際控股（０１７７３）　　２﹒０５　＋１３﹒８９
　　華夏視聽教育（０１９８１）　　１﹒３５　＋１８﹒４２
　　新高教（０２００１）　　　　　２﹒７８　＋１４﹒８８
　　宇華教育（０６１６９）　　　　１﹒３２　＋１４﹒７８
　　新東方（０９９０１）　　　　２２﹒４０　　＋７﹒１８
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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