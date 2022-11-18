《午市前瞻》外資趁恒指回調積極補倉，京東績前炒高不宜追

《經濟通通訊社１８日專訊》恒生指數半日收報１８１４６，升１００點或０﹒５６％，主

板成交７７７﹒６８億元。恒生中國企業指數報６１９１，升５０點或０﹒８３％。恒生科技指

數報３８２０，升９８點或２﹒６５％。

恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、美團（０３６９０）及阿里巴巴－ＳＷ

（０９９８８）；騰訊控股收報２９２﹒６元，升０﹒６元或０﹒２１％，成交８１億元；美團

收報１６２﹒９元，升９﹒９元或６﹒４７％，成交５２﹒７２億元；阿里巴巴－ＳＷ收報

８１﹒３５元，升３﹒１元或３﹒９６％，成交５１﹒４７億元。國指三大成交股份依次為騰訊

控股、美團及阿里巴巴－ＳＷ。科指三大成交股份依次為騰訊控股、美團及阿里巴巴－ＳＷ。



＊曾永堅：憧憬１２月會有利好消息＊



恒指大升半個月後升勢減慢，近期於１８４００附近升勢受阻，椽盛資本投資總監曾永堅向

《經濟通通訊社》表示，１０月最低位１４５９７起計至今已升超過３８００點，早前預期升抵

１００天線後有較大回調壓力，起碼回落至５０天線整固後再向上挑戰。但他指近期恒指回調壓

力已較預期為細，反映有資金尤其是外資，在恒指回調時積極買進，加上市場憧憬１２月中央經

濟工作會議會出台利好經濟措施，故預期年底前大市有能力挑戰１９０００大關。



＊寄望京東「降本增效」有成＊



京東（０９６１８）將於今日收市後公布第三季業績，股價半日曾炒高逾７％。曾永堅指市

場關注阿里（０９９８８）及京東等電商股的「降本增效」成果，阿里業績出爐後，亦加強市場

對京東業績預期，故今日股價先上。但他指出，京東貨品價格普遍較阿里系的淘寶、天貓高，較

受財富效應影響，故收益未必亮麗，寄望其「降本增效」有較佳成果。

曾永堅又指出，京東由１０月底的１３８﹒９元至今已累積較大升幅，相信亦已反映業績預

期，並不建議高追京東此類大型科技股。他估計之後或有較大回吐壓力，預期２０５元會有支持

，進一步下望則以５０天線１９０元的支持力更強。（ｈｃ）

