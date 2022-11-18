騰訊（７００）季績後重啟回購，今斥３﹒５億購１２１萬股

《經濟通通訊社１８日專訊》騰訊控股（００７００）周三（１６日）公布季績後今日重啟
股份回購。集團申報，今日回購１２１萬股，每股作價介乎２８６﹒６元至２９２﹒６元，涉資
約３﹒５２億元。
集團本年內至今天為止（自普通決議案通過以來）在交易所購回該等證券的數目為６１６０
萬股，佔已發行股份０﹒６４０８７％。（ａｃ）
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