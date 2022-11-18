《美元走勢－羅明立》英鎊１﹒２０以上阻力將不少

貨幣 東京收市 最高價 最低價

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美元╱日圓 １３９﹒６５ １４０﹒５０ １３９﹒６４

歐元╱美元 １﹒０３８２ １﹒０３９１ １﹒０３５７

英鎊╱美元 １﹒１９１１ １﹒１９３１ １﹒１８５８

美元╱瑞郎 ０﹒９５１６ ０﹒９５３１ ０﹒９５０６

美元╱港元 ７﹒８２２５ ７﹒８２８２ ７﹒８２１９

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《美元走勢》美匯指數昨日（１７日）小幅反彈；聖路易聯儲銀行行長布拉德表示利率至少

要升至５％－５﹒２５％才可遏抑當前的通脹，而明尼阿波利斯聯儲主席就指需要更多的數據才

能確定通脹已見頂，現時未到停止加息的時候，亦難以作出預測。美國上周初次申領失業救濟金

人數為２２﹒２萬，略低於前值及預期，１０月營建許可及新屋動工月率都出現收縮情況。受到

聯儲局官員鷹派言論的影響，美匯指數曾經反彈上１０７﹒２０，但收市時升幅明顯收窄。

英國政府昨日公布一份包括加稅及削減開支，總額達到５５０億英鎊的財政計劃，目的是填

補巨大的財政缺口。財相同時承認經濟將出現衰退，而通脹則維持高企。英鎊全日波幅近兩百點

，匯價跌至１﹒１７６０附近反彈。受財政緊縮影響，央行加息時會有更多的考慮，１﹒２０以

上的阻力將不少。



貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價

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歐元兌美元 沽出歐元 １﹒０４１０ １﹒０２８０ １﹒０４５０

美元兌日圓 觀望

英鎊兌美元 觀望

美元兌瑞郎 觀望

澳元兌美元 觀望

紐元兌美元 觀望

美元兌加元 觀望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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