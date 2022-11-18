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18/11/2022 16:07

《美元走勢－羅明立》英鎊１﹒２０以上阻力將不少

　　　貨幣　　　　東京收市　　　最高價　　　　最低價　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美元╱日圓　１３９﹒６５　１４０﹒５０　１３９﹒６４
　　歐元╱美元　１﹒０３８２　１﹒０３９１　１﹒０３５７
　　英鎊╱美元　１﹒１９１１　１﹒１９３１　１﹒１８５８
　　美元╱瑞郎　０﹒９５１６　０﹒９５３１　０﹒９５０６
　　美元╱港元　７﹒８２２５　７﹒８２８２　７﹒８２１９
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　《美元走勢》美匯指數昨日（１７日）小幅反彈；聖路易聯儲銀行行長布拉德表示利率至少
要升至５％－５﹒２５％才可遏抑當前的通脹，而明尼阿波利斯聯儲主席就指需要更多的數據才
能確定通脹已見頂，現時未到停止加息的時候，亦難以作出預測。美國上周初次申領失業救濟金
人數為２２﹒２萬，略低於前值及預期，１０月營建許可及新屋動工月率都出現收縮情況。受到
聯儲局官員鷹派言論的影響，美匯指數曾經反彈上１０７﹒２０，但收市時升幅明顯收窄。　
　　英國政府昨日公布一份包括加稅及削減開支，總額達到５５０億英鎊的財政計劃，目的是填
補巨大的財政缺口。財相同時承認經濟將出現衰退，而通脹則維持高企。英鎊全日波幅近兩百點
，匯價跌至１﹒１７６０附近反彈。受財政緊縮影響，央行加息時會有更多的考慮，１﹒２０以
上的阻力將不少。
　
　　　貨幣　　　　方向　　　入市價　　　　目標價　　　　止蝕價　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　歐元兌美元　沽出歐元　１﹒０４１０　１﹒０２８０　１﹒０４５０
　　美元兌日圓　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　英鎊兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　美元兌瑞郎　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　澳元兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　紐元兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　美元兌加元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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