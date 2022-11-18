國泰（２９３）１０月客運量按年增４﹒２５倍，料全年錄重大虧損

《經濟通通訊社１８日專訊》國泰航空（００２９３）公布，１０月份載客４０﹒０９萬人

次，較２０２１年同月增加４２４﹒５％，但相比疫情前２０１９年１０月的水平下跌

８５﹒４％。收入乘客千米數按年上升４１６﹒６％，但與２０１９年１０月相比則減少

８０﹒１％。乘客運載率增加４４個百分點至７３﹒６％，以可用座位千米數計算的運力按年增

加１０８％，與２０１９年１０月相比下跌７９％。在２０２２年首十個月，載客人次較去年同

期增加１６６％，運力上升２０﹒４％，而收入乘客千米數則上升１６７﹒８％。

國泰於１０月份運載１０﹒９４萬公噸貨物，較去年同月減少２０﹒１％，與２０１９年

１０月相比減少４０﹒２％。月內的貨物收入噸千米數按年減少２５％，與２０１９年１０月相

比減少３６﹒２％。運載率下跌１３﹒９個百分點至６９％。以可用貨物噸千米數計算的運力則

按年減少９﹒９％，與２０１９年１０月相比減少３７﹒２％。在２０２２年首十個月，載貨量

較去年同期下跌１１﹒１％，運力減少２１﹒９％，而貨物收入噸千米數則下跌３０﹒９％。



＊港人外遊意欲顯著上升，日均載客人次近１﹒３萬＊



顧客及商務總裁林紹波表示，港府於９月底撤銷抵港人士的強制檢疫要求後，市民外遊意欲

顯著上升。１０月份上半月的客運需求主要來自飛往曼谷、新加坡和首爾等地的航班；而隨著日

本於１０月１１日放寬入境旅遊限制，前往當地的旅遊需求激增。

他續指，已於１０月份增加往返亞洲各地，特別是日本多個航點的航班班次，亦恢復了航班

服務往來馬德里、米蘭、班加羅爾、杜拜和加德滿都。集團增加了更多航點及加密班次，為香港

航空樞紐的乘客提供更多選擇和覆蓋面更廣的航班網絡。

１０月份的客運航班運力較９月份增加３２％，約為疫情前水平２１％。平均每天載客人次

由９月份的８８００上升至接近１﹒３萬人次。１０月份的運載率更上升至約７４％。



＊下半年達經營正現金流，料全年錄重大虧損＊



林紹波展望今年底前業務狀況時表示，集團早前公布在１０月至１２月底期間，會增加約

３０００班客運航班，並將能實現於今年底將客運航班運力恢復至疫情前水平約三分一的目標。

預料直至今年底的旅遊需求將持續改善，而聖誕期間的旅遊需求亦見正面。香港進一步調整旅遊

限制及檢疫措施，因此預期今年下半年將能整體達至經營正現金流。

他又預期，集團航空公司及附屬公司的下半年業績表現，會較上半年有顯著改善，然而整體

２０２２全年業績仍將錄得虧損。另外，集團聯屬公司預期將錄得龐大虧損。整體而言，預期集

團將於２０２２年度錄得重大虧損。（ａｃ）

