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18/11/2022 10:26

【恒指季檢】季檢結果今揭曉，分析料快手及京東健康或納入恒指

　　《經濟通通訊社１８日專訊》恒指公司將在今日港股收市後公布季度檢討結果。分析指，因
尋求通過指數擴容來納入更多新經濟元素，香港基準股指的成分股中可能會增加更多科技和衞生
健保股票，估計中國直播巨頭快手科技（０１０２４）、藥店運營商京東健康（０６６１８）和
電動汽車製造商理想汽車（０２０１５）等股票將獲納入恒生指數成分股。
　　恒指公司計劃將恒生指數的成分股數量從現在的７３隻增加至８０隻，以均衡地代表股票市
場。
　　《彭博》行業研究分析師Ｍａｒｖｉｎ　Ｃｈｅｎ表示，在恒指成分股數量達到８０隻的里
程碑前，快手可能是最後一隻納入的科技股。他表示，繼科技股之後，醫療健保和消費股成為關
注焦點，其他有望在近期被納入恒指的還有京東健康和信達生物（０１８０１），這兩隻股票在
醫療健保板塊的權重都很高，並且吸引了極大的交易興趣。
　　恒指公司最初計劃在２０２２年年中之前把恒生指數成份股的數量增加到８０隻，但在沒有
達成目標後尚未設定新的時間表。其最終目標是將成分股數量增至１００隻。
　　獨立研究平台Ｓｍａｒｔｋａｒｍａ的分析師Ｂｒｉａｎ　Ｆｒｅｉｔａｓ預測，思摩爾國
際（０６９６９）、攜程集團（０９９６１）和理想汽車也可能納入恒指。他認為，恒指剔除股
票的可能性很低，但如果真有剔除，中國人壽（０２６２８）（滬：６０１６２８）和恒安國際
（０１０４４）或被剔出。（ｈｙ）

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