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18/11/2022 10:48

甯漢豪：政府奪回土地供應主導不代表不需要私人市場力量

　　《經濟通通訊社１８日專訊》立法會大會繼續辯論施政報告致謝動議，討論包括土地、房屋
、交通等主題。發展局局長甯漢豪表示，政府奪回土地供應主導權，並不代表不需要私人市場力
量，政府不能包攬所有造地和發展，發展商有一定角色。
　　甯漢豪認為，行政長官會同行政會議早前原則性同意３宗土地共享先導計劃申請，就是私人
力量在政府訂出的框架下，在政府主動的項目外發揮補足作用的好例子。她表示，絕不同意社會
上有意見批評公私營合作是利益輸送，強調土地發展的審批條件始終是政府訂出，大型項目亦是
由政府主導。
　　至於綠化地發展，甯漢豪就指善用綠化地不一定是大規模建屋，例如南大嶼１０００多公頃
的綠化地，相信部分可用作支持生態旅遊和文化旅遊。對於涉及將軍澳１３７區發展的近岸填海
引起地區關注，她表示政府還未完成研究，年底完成後會進行公眾諮詢，當局已備悉居民意見。
　
＊有信心熟地供應達標＊
　
　　甯漢豪表示，對未來１０年提供３２８０公頃熟地有一定信心，指政府提出供應預測，是公
開承諾，亦是自我監督和鞭策，但造地工作的關鍵在於社會和議員支持，包括接受造地要多管齊
下，不能鑽入「有Ｂ就不做Ａ，有Ｃ就不做Ｂ」的爭拗。（ｈｙ）
　
　
　　

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