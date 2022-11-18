《小傳日記》唔係網易太保守，原來係暴雪獅子開大口？

《小傳日記》魚缸升完一排，呢幾日明顯牛皮咗啲，始終升咁多日都要唞唞，而且今個星期

明顯都有阻力，１８４４４係９月２２號嘅下跌裂口頂，今個禮拜兩次挑戰都唔成功，可能都要

多少少消息先可以再推高。

噚日就提到好心分手嘅網易（０９９９９）同暴雪，暴雪提到因為傾唔掂數，所以就單方面

宣布出年１月２３日到期之後就唔會再續約。首席執行官丁磊喺財報電話會議上就透露多少少細

節，提到一直非常希望繼續代理暴雪，仲「為此付出非常多努力」，但係成個談判過程難度遠超

網易嘅預期。丁磊提到，「對於一些涉及到可持續運營、和中國市場及玩家核心利益的關鍵性合

作條款，動視暴雪的要求是不可接受的。」

不過都有報道提到分手嘅導火線係乜嘢，據講原來係暴雪方面提出「天價」續約條件，由原

本五五分帳要進一步提高，而且要求續約之後採取全球同步定價策略，因為原本同一款ｇａｍｅ

喺神州係平兩成，之後就會一樣咁貴。

暴雪係外國公司，要加價都係正常市場行為，但係網易身為神州龍頭遊戲公司，唔會唔明喺

神州，錢係唔可以賺盡，賺得太多風險更大，如果應暴雪要求全球同步定價，變相所有新

ｇａｍｅ加價兩成，對網易處境嚟講都唔好。

傳緊暴雪ｇａｍｅ或者會由其他遊戲公司代理，包括ＱＱ（００７００）或者Ｂ站

（０９６２６），但ＱＱ就未有正面回應，另外都有份傳嘅米哈遊就已經率先否認咗，但係如果

係要加價兩成，相信呢份約對於龍頭遊戲股嚟講都唔易傾，請請！



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