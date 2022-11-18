《真知灼見－溫灼培》英國經濟正邁向衰退

《真知灼見》英國財相候俊偉為填補政府５５０億英鎊的財政缺口，於周四（１７日）晚公

布的「中期財政預算案」中，宣布從今年起到２０２７╱２８年，共削減３００億英鎊開支，並

增加２５０億英鎊稅收。

整個預算案中，他把重點主要有幾方面。首先，他向石油、天然氣企業及電力公司等大幅徵

稅以為庫房帶來１４０億英鎊稅收。其次，在個人入息稅方面，把４５％最高稅率的稅階門檻，

由原先年收入１５萬英鎊降至１２﹒５萬英鎊，此改動將令額外約２５萬人被納入這最高稅階。

另外，從明年起亦凍結所有入息階層的稅務優惠，以及削減資本利得稅的免稅額。最後在削

減開支方面，候俊偉取消了前首相卓慧思的承諾，從明年４月起的１２個月內，不再把英國普通

家庭的能源帳單上限目標訂在２５００英鎊，而是上調至３０００英鎊。



＊向石油、天然氣企業及電力公司大幅徵稅＊



當然，預算案中不是全皆負面，例如醫療及教育的開支便有所增加，但重點變化及收入將來

自上述幾項。鑑於上述變化，根據預算辦公室（ＯＢＲ）估計，明年英國經濟將倒退１﹒４％，

而２０２４年也僅增長１﹒３％。失業率方面，將由現在的３﹒６％，升至２０２４年的

４﹒９％。



＊英國明年經濟將倒退１﹒４％＊



除了上述最為人所關注的重點以外，還有兩點值得留意。候俊偉指英國最低工資到明年４月

將會大幅上升９﹒７％，達至每小時１０﹒４２英鎊。料屆時難免會進一步推高英國通脹。但不

要忘記，英國１０月通脹率已高達１１﹒１％。另外，候俊偉指，他完全認同英倫銀行打擊通脹

行動。現市場認為，這將給予英倫銀行信心繼續加息，並預期到明年８月英息將有機會攀至

４﹒７％。



＊大幅上調最低工資將推高通脹＊



由於候俊偉早已表明會在今次預算案中宣布加稅及削減政府開支，所以預算案公布後未見對

英鎊帶來太大衝擊。但鑑於本周初英國公布第三季ＧＤＰ按季收縮０﹒２％，而今季經濟也將很

大機會繼續收縮。面對未來一年半經濟料將走下波，這可不利英鎊長遠前景。技術上，英鎊要上

破１﹒２０美元阻力料或有困難，長遠前景仍是看淡。在歐洲市早段，英鎊兌美元徘徊在

１﹒１９邊緣或約９﹒３港元。《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》（筆者電郵

：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）



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