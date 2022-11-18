《雷鳴天下－雷鼎鳴》習拜會顯示出的微妙變化

《雷鳴天下》最近幾個月，國際大事頻仍，反映世界正處於大變局中。３個多月前，佩洛西

愚蠢地訪問台灣，被視為火上加油、挑釁中國的行徑，中國隨即包圍台海演習，也沒有國家可以

說中國不是。英國接連換了兩次首相，顯示英國公投脫歐後，國力大損，進退失據，不知如何是

好。中共二十大前，仍有一些「分析員」說習近平快將倒台，這是以主觀願望代替客觀分析的教

材。習出國參加上合會議，使人驚覺中國早已布了局，佔有歐亞陸地６５％、世界人口４３％的

９個國家，悄悄地已組成合作組織，當中包括能源與天然資源及產業大國，加起來只佔世界人口

八分之一的西方盟國若要圍堵上合組織成員，不啻是在孤立自己。二十大後，德國總理帶同商團

來華訪問，說明德國也並不願意聽從美國指揮。美國選舉結束，共和黨奪取不了參院，白宮暫不

用走極端路線討好民粹主義。這幾天東盟與Ｇ２０會議，一會接一會，元首各自開會，互摸底線

，籌劃未來世界的大局。



＊拜登轉軚，提「五不四無意」＊



這些元首會議中，最受人注目的當然是習近平與拜登開了３個多小時的會。會議過後，王毅

向媒體透露，兩位元首開會，是拜登要求的，大家的溝通「坦誠、深入、建設性、戰略性」。「

坦誠」意味著雙方都把問題擺出來，「建設性」則應是指美方有讓步，中國認為出現了對己有利

的進展。究竟拜登說了些甚麼使王毅如此興奮？



拜登的立場可歸結為「五不四無意」︰不尋求改變中國體制、不尋求新冷戰、不尋求強化盟

友關係反中國、不支持台獨、不支持「兩個中國」和「一中一台」、無意與中國發生衝突、無意

尋求與中國脫勾、無意阻撓中國經濟發展、無意圍堵中國。



拜登此種「表態」，使人愕然。兩年前蓬佩奧及其他幾位大員，不是曾信誓旦旦聲討中國共

產黨並煽動人民推翻它嗎？美國敢說沒有拉攏盟友向中國禁運高科技產品，打擊華為？組織五眼

聯盟、ＱＵＡＤ等，還附上一些軍事演習，這些不是冷戰是甚麼？美國一直賣軍火給台灣，有美

國軍人在台灣，已不是甚麼秘密，不支持台獨等，言行不符。貿易戰、科技戰、宣傳戰全部出齊

，不是沒有往脫勾路上走，只是發現一旦脫勾便活不了，才自稱不打算脫勾。



拜登是思覺失調？記憶力太差？「五不四無意」只是隨便亂說一通，麻痹中國，以待時機？

還是白宮有高人指點，智慧有增長？或是轉了性乎？也許無人能知答案，但我們總可作些猜測或

寄以一些希望。



拜登的轉軚，不會是緩兵之計。眾所周知，中美競爭中，時間在中國一方，拖延時間對美國

並不利。假若白宮的策略家有足夠智慧，轉軚是要因應形勢，不得不為。



＊歐損失慘重 掀反美暗湧＊



自特朗普發動貿易戰開始，形勢有甚麼轉變，以致美國也要調整策略？美國應感覺到，遏制

中國很不順利，貿易戰使美國的物價上升，但中國的貿易總額與順差都無因加了關稅而縮減。為

中國的芯片製造設置障礙，倒是使美國的芯片商擔憂，假以時日，中國一樣可提升自己的芯片水

平，取代美國，這樣便會使美國喪失了一個龐大的市場。



近年的地緣政治也使美國擔憂不已。美國與西方抹黑新疆，但世上的伊斯蘭國家卻一致支持

中國，而新疆正是伊斯蘭人口眾多的省份。美國從前在中東呼風喚雨，但今天中東的大國，已不

再聽美國呼喚，沙特阿拉伯正是一個鮮明例子。澳洲的新任總理，一反前任，很想與中國重建關

係。南美洲出現了新的政府，不滿美國，卻想與中國發展關係。就算是歐洲，表面上因俄烏戰爭

而害怕起來，被美國乘虛而入，不敢造次，但這場戰爭令歐洲國家損失慘重，美國也不打算補償

她們，這些國家與美國疏遠，只是早晚之事。德國總理訪華，頂住了不少反華壓力，但正好揭示

了歐洲不滿美國的暗湧。美國要擔心的，是各國在經濟不景的情況下會否都有求於中國，拋棄美

國。



＊台海倘開戰，美無法阻華＊



台灣問題更是使美國擔心。中國的軍力及武器進步神速，近日聽到一種說法，若台海有戰爭

，１５分鐘內中國可以摧毀台灣的全部重要基建，靠的還不是先進昂貴的導彈，而是在移動軍車

上發射的便宜火箭炮彈，原來火箭炮射程已可達４００公里，覆蓋了整個台灣，且有北斗導航，

十分準確，此仗怎麼還可打下去？以前我討論過的航母殺手已不用再重複了。



美國知道在台海戰爭中無法阻得住中國，可如何調整策略？以前我說過，美國希望中國成為

挑釁者，這有助美國爭取盟國制裁中國，共同遏制中國發展，但這招不一定有效，其他國家不聽

美國指揮，便成廢招。另一招是拋棄台灣，甚至支持和談，這樣美國還可扮演和平使者，爭回一

點面子。是否如此，要看美國有無足夠智慧。



《香港科技大學經濟學系前系主任及榮休教授 雷鼎鳴》



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