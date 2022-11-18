《青工俠說－廖錦興》把握創科商機，共享香港繁榮發展

《青工俠說》特首的施政報告提出的十項要點（全面準確貫徹「一國兩制」、提高治理水平

、招商引才提升競爭力、鞏固傳統優勢開拓新興產業、提量提速提效提質、培育本地人才、推動

基層醫療強化扶老助弱、宜居宜遊、撐企業紓民困及說好香港故事），自１０月中公布後各相關

業界都關注是否符合諮詢時的訴求，及否能有效兌現。在完善選舉制度下產生的議會，立法會本

周通過致謝議案是意料之中，但究竟新一屆政府的施政方針是否能帶領香港走出疫情和經濟陰霾

？



在解決市民「上樓」問題，特區政府的政策給予大眾一大堆「等」字，如短期的過渡性房屋

和用ＭｉＣ快速建房要「等」，公屋輪候冊長要「等」，市居重建項目有排「等」，真不知何年

何月才得償所願啦！而在創新科技方面，近年來，香港創新科技行業蓬勃發展，得益於國家「十

四五」規劃的強大支持及粵港澳大灣區發展的機遇，香港在建立可持續和相互聯動的生態系統方

面取得了飛躍進步。但要吸引外商投資及中外人才，就必定要從各方面投入資本引起注視及建立

信心。在投資推廣署的「把握創科商機，共享香港繁榮發展」研究報告（報告）顯示，自

２０１７年以來，香港政府已投資超過１５００億港元，牽頭帶動創新科技發展，並遵循國家「

十四五」規劃推出全面的創新科技政策。《北部都會區發展策略》這大型創科及基建計劃將作為

香港國際創科中心，匯聚粵港澳大灣區，乃至全球範圍內的創新科技公司，實現長久的蓬勃發展

目標。



報告指出香港具有六項優勢：

一）增長跳板：香港不僅為企業提供優良營商環境，更是企業進軍中國內地和海外市場的絕佳跳

板。

二）基礎設施大舉助力：完備基礎設施有效支持企業經營，香港無論在電力供應和電訊設施都非

常穩定，優質高效的公共醫療系統均是亞洲之冠。

三）通力合作助力科研：世界一流大學與頂尖人才協力推進創新科技合作，近年香港在工業

４﹒０上的科研成果已在不少國際品牌上使用，在人工智能、生物科技和機械人方面的國際合作

提供良好的創新平台。

四）科研設施完整配套：尖端科研設施助力前沿研發，香港科技園、數碼港及即將落成的港深創

新及科技園提供配備先進研發設備的實驗室，而科技園旗下總佔地超過２１０公頃的工業空間，

為未來創科用地注入土地資源。

五）融資渠道便捷：香港是亞洲金融中心，擁有成熟的金融體系和全球最大的證券交易所之一，

公共和私人持份者均提供大量的創新科技專項資金。

六）商業生態全面開花：全方位諮詢和業務支持，助力企業擴大規模和拓展市場，香港的專業服

務行業享譽中外，給予外商投資企業的發展信心。



本屆政府強調說好香港故事，而工業界前輩亦說香港是塊福地，前特首梁振英亦經常稱香港

為「超級聯繫人」，以香港的獨特優勢緊密連接祖國，助力內地企業「走出去」，並加強吸引將

外資「引進來」。而這「超級聯繫人」的角色是否仍有所作為，也許要看內地疫情防控政策能否

在短期內找到突破，既能保障國民的生命安全，又能盡快開放邊境便利外商免隔離進出，使經濟

民生復常。《香港青年工業家協會榮譽會長 廖錦興》



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