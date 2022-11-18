《鍾之日記》疫情升溫抑升幅，恒指滬指三連跌

《鍾之日記》１１月１８日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



美國聯儲局官員再次發表鷹派言論，隔晚美股道指曾挫逾３００點後收復大部分失地。加上

內地疫情趨嚴重，香江魚缸連跌三日累挫３５０點，失守１８０００點關口。

恒指今早高開２７０點，報１８３１６，升幅曾擴至３３２點，高見１８３７８，但Ａ股轉

跌，港股升幅亦收窄，午後升幅進一步收窄，更轉跌最多逾百點，尾市跌幅放緩，收市跌５３點

或０﹒２９％，報１７９９２；國指跌０﹒２５％，報６１２５；科技指數收造３７４２，升

０﹒６％。大市成交１３９５﹒４８億元。

國泰君安國際投資策略師連敬涵表示，滬綜指與恒生指數均高開低走，因近期累積升幅較大

，需要做整固；Ａ股受疫情影響大一些，如果人民幣走弱，也會令Ａ股調整；留意之後恒指能否

守住５０天均線，即１７２００點左右。

騰訊（００７００）全日跌１﹒４％，收２８７﹒８元，成交有１３１﹒９５億元，為交投

最多個股。美團（０３６９０）升４﹒８％，為表現最好藍籌。碧桂園（０２００７）表現最差

藍籌，全日插６﹒５％。



＊滬指全周累升０﹒３２％＊



內地單日新增本土陽性病例升勢未見緩，連續三日破２萬宗並創七個月新高，其中廣東增逾

９０００宗持續上升，北京個案續增逾８％。疫情仍嚴峻，官媒再次發聲強調要毫不放鬆疫情防

控，市場輕微高開後震盪向下，外資雖然轉為流入，但滬綜指再次失守三千一，全日收跌

０﹒５８％，報３０９７﹒２４點，全周累計仍升０﹒３２％。深成指軟０﹒３７％，創業板指

跌１﹒０５％。個股跌多漲少，兩市超３５００股飄綠。生物製藥、新冠治療板塊上漲；半導體

、旅遊板塊跌幅居前。

外資今日通過陸股通淨流入５１﹒２億元人民幣，連續六日淨流入，本周累計加倉超３２０

億元，創年內次高。兩市全日成交９７８７億元，按日多７﹒２％。



＊騰訊遊戲獲版號，惟３００元得又失＊



國家新聞出版署發布１１月國產網絡遊戲審批訊息，共７０款遊戲獲批，其中包括騰訊

（００７００）旗下的「合金彈頭：覺醒」、網易（０９９９９）旗下的「大話西游：歸來」、

心動公司（０２４００）的「退休模擬器」，中手游（００３０２）的「吞噬星空：黎明」。

騰訊的「合金彈頭：覺醒」是自今年中國監管部門恢復發放遊戲版號以來，騰訊首次獲批重

磅遊戲。「合金彈頭：覺醒」為ＳＮＫ授權遊戲，原為街機經典作品，市場亦稱為越南大作戰，

騰訊移植為手機遊戲，仍為橫向的射擊動作玩法，惟未知騰訊對遊戲的收費模式。

騰訊關聯公司－－南京網典科技有限公司９月獲得《健康保衛戰》版號，南京網典科技董事

長為閱文集團（００７７２）總裁、騰訊平台與內容事業群副總裁侯曉楠，而母公司深圳市世紀

凱旋科技的股東為騰訊事會主席兼首席執行官馬化騰、騰訊創始人之一張志東等。

官媒人民網早前吹暖風，指電子遊戲早已擺脫娛樂產品的單一屬性，已成為對一個國家產業

布局、科技創新具有重要意義的行業。騰訊重磅遊戲終於獲批，顯示當局對手遊行業的整頓力度

正在減弱。消息刺激遊戲股今早集體大漲，惟午後走勢分化。騰訊今早一度突破３００元關，但

該位置阻力大，股價最終倒跌１﹒４％收報２８７﹒８元；心動公司收升０﹒９％，中手游

（００３０２）無升跌。

網易漲３﹒７％，報１０７﹒３元。網易公布第三季業績，期內營收約２４４億元人民幣，

按年增１０﹒１％，符預期的２４３﹒８６億元人民幣；列帳淨利約６７億元人民幣，按年增

１１０﹒６％，好過預期的４０﹒６９億元人民幣；經調整淨利約７４﹒７０億元人民幣，按年

增９３﹒６％；好過預期的４９﹒３２億元人民幣。第三季派季息每股８﹒７美仙，即每股美國

存託股０﹒４３５美元，去年同期派季息每股４﹒５美仙。



＊疫情推動疫苗股，康希諾漲近半成＊



內地疫情仍在升溫，過去一日新增逾２﹒５萬宗本土病例，包括２２７６宗確診和

２２８５３宗無症狀感染，是連續３日超過２萬宗病例。廣東省疫情依然嚴重，有１０４４８宗

本土病例，其中大部分來自廣州，廣州單日新增１０２３０宗本土病例，是其首次單日有過萬宗

個案。

疫情持續嚴峻，民眾恐慌情緒升溫，連日來各地陸續出現「一藥難求」的現象。《人民網》

最新發文稱，新冠肺炎治療相關藥物，在新冠疫情防控中是不可或缺的。加快藥物儲備，既包括

新冠肺炎治療藥物，又包括與防疫整體工作相關的藥物。生物製藥板塊尤其是疫苗股上揚，三葉

草（０２１９７）再飆６﹒８％；君實（０１８７７）炒高８﹒９％；歌禮（０１６７２）彈升

２﹒３％；康希諾（０６１８５）升４﹒９％；中國生物製藥（０１１７７）走高０﹒７％；國

藥控股（０１０９９）升１﹒９％。

另外，香港醫務衛生局認可復星醫藥╱德國藥廠ＢｉｏＮＴｅｃｈ的復必泰原始株╱

Ｏｍｉｃｒｏｎ變異株ＢＡ﹒４－５二價疫苗在香港作緊急使用。首批供港復必泰二價疫苗預計

可於本月底由德國運抵香港。政府接收到有關疫苗並完成必須的質檢程序後，會盡快為市民提供

有關疫苗。復星醫藥（０２１９６）午後拉升，收漲近７％。



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