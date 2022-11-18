《神州縱橫－凌昆》太空站凸顯中國科技實力

《神州縱橫》最近中國太空站完成建設Ｔ型架構，可正式開展全面運作，乃人類航天史的里

程碑，也是中國太空事業及科技發展的重大階段性成果。由此又可進一步探討中國的科技實力及

前景。



＊須下大決心力推＊



重大科技項目要有所成必須具備決心、優勢及市場等幾個元素。像太空站這類需巨大長期投

入的複雜系統工程，對原來科技基礎相對落後的中國來說，必要有很大的政治決心才可推動。在

這方面又須感謝美國：上世紀９０年代拒絕中國參與國際太空站，便迫中國走上自主研制之路而

終有成。中國站的重要性在於此乃新一代太空站，廣泛採用新設計新技術，與國際站的老舊殘破

對比強烈。這也是目前唯一由一國獨立建成的站，到國際站退役之時更可能成了唯一的站。近年

美國對華的技術出口封鎖，將造成更多的被迫自主研發項目，包括芯片、微電子及其他新興尖端

科技領域。事實上二十大便特別著重關「卡脖子」科技的研發以打破西方封鎖。從長遠看這推動

及加快了中國科技發展，與美國想拖慢的目的背馳。過去中國曾有欠決心的負面事例。上世紀

７０年代末已開始研製大飛機「法十」，但卻因開放後依靠外國供給而於１９８６年放棄，並寄

望通過與西方合製引進技術，但終覺此路不通才再上大飛機Ｃ９１９項目，因而延遲了發展。幸

好期間中國科技水平提升不少，故可在更高水平重新起步，但今後不應讓此種事情再發生。



＊商品化優勢明顯＊



中國科技發展潛力大優勢多，上文已談到資金及人才兩大優勢，這裏補充另外的體制及商品

化兩大優勢。舉國體制是中國強項，能集中全國資源攻堅。過去這只靠中央及政府推行，但今天

在改革後能政府與市場並舉，國企民企及社會互動令功效更佳。商品化是把科研成果聯接市場的

橋樑，經濟效益由此而生。同時這又可吸引資金人才和更充分發揮體制功效，令其他優勢更為彰

顯。中國的商品化優勢來自幾方面：（一）新基建建設進展快。這在ＩＴ領域尤為明顯、網絡及

數字化系統的建設快速，舊基建的「基建狂魔」格局再現。（二）工業門類齊全企業集群效應大

。這有利新產品的試製，改進和新產能的形成，加快如成果到收益過程。（三）產學研體系日趨

成熟。中國院校及企業眾多層次豐富，利於建立各種聯繫。在市場驅動下院校及企業互尋夥伴動

力更高，政府又積極作紅娘和支持合作。最後還要談到市場因素。中國市場除了規模大需求多元

化外，還有以下特點：一是一般人對新事物興趣較大，二是平均產業水平較低令引入新技術的效

益更顯。因此科技成果可獲利更多。《資深評論員 凌昆》



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