《股海恒言－葉澤恒》多項因素支持內地風電企業發展

《股海恒言》內地各行業持續復甦，社會用電量隨之增加。在國家政策推動下，內地使用非

石化能源的比率持續提升，預料有助推動風電企業的發展。再者，政府未來或在東部沿海大力發

展風電，以改善東部缺電的問題。因此，未來可多加留意內地風力設備企業的發展。



＊內地使用清潔能源比率持續上升＊



據資料研究機構中能傳媒研究院的報告指出，由２０１２年至２０２１年間，內地煤炭消費

量佔總能源消費比重由６８﹒５％持續下降至５６％。相反，天然氣、水電、核電、風電及太陽

能等清潔能源的消費比重則由同期的１４﹒５％逐步上升至２５﹒５％。報告亦預期在２０２２

年至２０３０年間，內地非石化能源的消費比重將按平均每年１％的速度持續增長。



＊內地風電裝機及其發電量增長較快＊



據中國國家統計局公布的資料顯示，去年內地發電裝機容量為２３﹒７７億千瓦，按年升

８﹒０１％；２０１９至２０２１年度，有關發電裝機容量年複合增長８﹒７４％。當中以風電

的組裝機容量升幅最顯著，年複合增長率達２５﹒３２％，同時帶動其發電量於同時段明顯上升

，年複合增長率達２５﹒８６％。



＊內地風力發電技術提升及成本下降＊



內地風力發電行業的技術持續提升，根據環保組織國際可再生能源機構（ＩＲＮＥＡ）的資

料顯示，去年內地風葉輪的平均直徑較２０１０年增長超過９０％，而葉片長度的增加可直接帶

動其發電量上升。由於風電機大型化升級，有助降低每單位裝機容量對應的生產成本，讓風電企

業下降營運成本。



＊料內地東部沿海將大力發展海上風力發電＊



據數據統計公司Ｄａｔａｙｅｓ估計，今年首九個月，內地風電組裝機容量３﹒４８億千瓦

，按年升近１７％。陸上風電３﹒２億千瓦，按年升近１３％。海上風電機組裝機容量０﹒２７

億千瓦，按年急升１０６﹒６７％。由於內地海上風電裝機規模較小，故增長速度相對較快。

內地東部及南部大陸海岸線長達１﹒８多萬公里。據中國國家發改委能源研究所公布《中國

風電發展路線圖２０５０》，在水深不超過５０米、高度１００米，獲得三級或以上風力資源面

積近４０萬平方公里，可以滿足風電裝機需求約５億千瓦。內地東部較多重要城市的用電量較多

，容易出現供電不足的情況。若未來在東部沿海大力發展風電，將有助解決電力供應不足的問題

，亦可減省由其他地方輸送電力時的資源消耗。



＊發放補貼以支持風電發展＊



近年新能源的發電量持續增加，而政府鼓勵使用更多清潔能源下，令電價補貼亦隨之上升。

但由於可再生能源的電價相對平穩，令其無法彌補補貼的增加，引發補貼缺口。根據風能專委會

的預測，去年底有關補貼尚未發放的金額約４０００億元（人民幣．下同）。今年３月，先有中

國國家發改委決定在全國核查可再生能源發電補貼的工作；其後，中國財政部及中國國家電網，

分別在６月及７月向可再生能源電價附加補助資金，當中，風電分別收到１４﹒７１億元及

１０５﹒１８億元補貼。因此，在補貼獲發放後，預料可以推動內地風力發電進一步發展。



＊總結＊



隨著內地使用清潔能源的比例持續上升，加上風力發電技術提升及成本下降，可促進內地使

用風力發電。此外，內地的沿岸海岸線長，在地理上而言對發展風力發電亦相當有利，並可以改

善東部缺電問題。此外，政府亦陸續發放以往的補貼，將有助推動風力發電。因此，預期內地風

力設備行業前景看高一線。



資料來源：中能傳媒研究院、中國國家統計局、國際可再生能源機構（ＩＲＮＥＡ）、中商產業

研究院、Ｄａｔａｙｅｓ、中國國家發改委能源？究所、風能專委會、中國國家發改委、中國財

政部、中國國家電網



《工銀亞洲證券業務部分析員 葉澤恒》



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