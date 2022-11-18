【新冠疫苗】醫衞局局長認可復必泰二價疫苗在港作緊急使用

《經濟通通訊社１８日專訊》政府今日公布，醫務衞生局局長根據《預防及控制疾病（使用

疫苗）規例》（第５９９Ｋ章），認可復星醫藥╱德國藥廠ＢｉｏＮＴｅｃｈ的復必泰原始株╱

Ｏｍｉｃｒｏｎ變異株ＢＡ﹒４－５二價疫苗在香港作緊急使用。

根據藥廠提供的資料，首批供港復必泰原始株╱Ｏｍｉｃｒｏｎ變異株ＢＡ﹒４－５二價疫

苗預計可於本月底由德國運抵香港。政府接收到有關疫苗並完成必須的質檢程序後，會盡快為市

民提供有關疫苗，詳情稍後公布。



＊可用作第四劑疫苗另一選擇＊



政府將按衞生署衞生防護中心轄下的疫苗可預防疾病科學委員會和新發現及動物傳染病科學

委員會聯同行政長官專家顧問團早前的建議，安排復必泰原始株╱Ｏｍｉｃｒｏｎ變異株

ＢＡ﹒４－５二價疫苗按現時的接種時間表用作第四劑疫苗的另一選擇，而現時提供的兩款疫苗

（科興及復必泰疫苗）亦可繼續作第四劑之用。

政府發言人指出，除了５０歲或以上人士應接種第四劑疫苗，１８至４９歲人士經考慮對自

身的風險和益處（例如有較高暴露風險或個人需要），亦可選擇接種第四劑。接種疫苗對於預防

２０１９冠狀病毒病感染者出現重症或死亡高度有效。當局強烈呼籲市民按接種時間表接種疫苗

，特別是感染新冠病毒後死亡風險極高的長者、長期病患者及其他免疫力較弱人士。（ｃｌ）

