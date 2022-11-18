《日入而息》康師傅等３股染藍，京東集團上季轉?近６０億人幣

《今天重點》

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康師傅、華潤萬象及海爾智家染藍，成分股增至７６隻；中石油及理想汽車等４股納入國指，剔

除阿里健康等；騰訊音樂、中國中免及零跑汽車納入恒生綜合指數

京東集團（０９６１８）第三季虧轉盈賺５９﹒６３億人幣，經調整盈利增９９％

京東物流（０２６８１）第三季按非國際財務報告準則扭虧，賺２﹒５５億人幣

騰訊（００７００）季績後重啟回購，今斥３﹒５億購１２１萬股

維他奶（００３４５）中期多賺３倍至１﹒４２億元，息１﹒３仙；料本港業務盈利改善，末期

派息需再考慮

史美倫稱為保證新增人幣交易櫃台有充足流動性，正籌備做市商機制

李家超出席ＡＰＥＣ會議，與星印領袖進行雙邊會談；李家超稱受惠於內地增長，有信心亞洲將

成全球經濟亮點

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《即日市況》

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恒指全日低收５３點報１７９９２，科指高收２１點報３７４２

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《深滬股市》

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滬綜指收跌０﹒５８％失三千一，按周仍累漲０﹒３％

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《美元匯價》

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英鎊１﹒２０以上阻力將不少

歐元最新報１﹒０３６５╱６９，日圓最新報１３９﹒８９╱９

０

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《公司業績》

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維他奶（００３４５）中期多賺３倍至１﹒４２億元，息１﹒３

仙；料本港業務盈利改善，末期派息需再考慮

鷹美（０２３６８）中期多賺４３％至２﹒３９億元，息３０仙

耀高控股（０１７９６）中期虧損擴大至４６５﹒３萬元，不派

息

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《公司資訊》

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傳中國陽光保險集團１０億美元ＩＰＯ獲港交所批准

齊合（００９７６）召開債權人及出資人會議重整草案獲批，下

午復牌

中海油（００８８３）錦州３１－１氣田開發項目投產

中手游（００３０２）旗下《吞噬星空：黎明》獲內地批出遊戲

版號

華領醫藥（０２５５２）附屬１０２萬元人民幣購盛德瑞爾醫藥

科技

傳古瑞瓦特１０億美元香港ＩＰＯ獲港交所批准

京東健康快手再成染藍大熱，多隻醫療保健股有力一爭

惠理集團（００８０６）１０月底管理資產總值按年跌５１％至

５２億美元

ＭＯＧ（０１９４２）以人民幣作為呈列貨幣

藍月亮（０６９９３）稱雙１１期間位列京東抖音銷售排行榜首

國泰（００２９３）１０月客運量按年增４﹒２５倍，料下半年

達經營正現金流

佳景集團（００７０３）第三季虧損收窄至１０３０萬元

易大宗（０１７３３）附屬與廈門國際銀行訂綜合授信額度合同

，涉３０００萬人幣

騰訊（００７００）季績後重啟回購，今斥３﹒５億購１２１萬

股

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《國企紅籌》

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中國建築興業（００８３０）為附屬擔保４億表現掛勾貸款

中金（０３９０８）成首家完成滬深交易所對德英瑞三國備案的

ＧＤＲ跨境轉換機構

東風集團（００４８９）嵐圖汽車完成Ａ輪引戰融資

中國信達（０１３５９）獲准於內地發行不超１００億人幣金融

債券

東北電氣（０００４２）獲大股東出借不超過２４０萬元人民幣

京東物流（０２６１８）第三季按非國際財務報告準則扭虧，賺

２﹒５５億人幣

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《神州民企》

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金龍羽訴深圳恒大買賣合同糾紛案獲立案涉１﹒８８億元

中國升海（０１６７６）出資３１０萬人幣成立合資黑豬銷售公

司

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《中國要聞》

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財政部表示ＰＰＰ支出責任超１０％的地區不得新上項目

北外灘航運論壇下周舉行，將發布多項成果及政策

中國和新加坡國防部長會晤，同意明年舉行聯合演訓

１１月一年期ＬＰＲ無鬆動預期，逾兩成料五年期下調

傳上海迪士尼將於１２月停止運行，官方闢謠

隋強稱北交所股票納入中證、國證指數取得實質性進展

豫園、螞蟻各出資６５億奪上海黃浦區地塊

人行２１０億逆回購利率持平，本周放水２１８０億元

銀保監整治「代理退保」黑產亂象

建設銀行寧夏自治區分行副行長徐長寧受查

成都放寬限購，非本地戶籍家庭可於部分區域購房

特定養老儲蓄產品周日開賣，５年期利率３﹒５％

理財產品贖回壓力驟升，更多理財公司發聲安撫情緒

資管新規過渡期後第一年，約８％理財產品破淨

華為申請新專利，可防止用戶在被脅迫時進行人臉解鎖

摩根大通中國Ａ股機遇基金成海外最大中國股票基金

ＱＱ郵箱「群郵件」功能下月終止服務，用戶仍可查看歷史信息

習近平表示建設共同富裕的亞太，構建更緊密區域供應鏈

工商銀行卡拉奇分行擔任巴基斯坦人民幣清算行

浙江與吉利集團簽戰略協議，建萬億級汽車製造業集群

兩部門指鋰離子電池產業鏈適度擴產，避免同質化發展；進一步

擴大境外機構投資者外匯套保渠道

個人養老金代銷機構名單涉１４家券商１６家銀行

澳門第３季ＧＤＰ按年實質下跌３３﹒４％

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《寶島快訊》

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台股收跌０﹒２１％，擬晶片研發支出２５％可抵減稅

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《俄烏開戰》

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美俄代表在土耳其談判，拒指雙方同意不動用核武

馬航ＭＨ１７航班被擊落，荷蘭法院判３被告謀殺罪成

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《內房困局》

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泰禾集團董事長據報結束協助調查，股價此前三連漲

第二支箭落地十天，三家民營房企發債５００億獲支持

首開股份與建行簽３００億住房租賃基金合作意向協議

傳佳兆業（０１６３８）推遲離岸債務重組談判

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《國際要聞》

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ＡＰＥＣ非正式領導人會議曼谷開幕，反對派舉行示威

北韓疑發射１枚洲際導彈，駐日美軍基地發防空警報

嚴重暴風雪威脅美國紐約州西部

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《外圍經濟》

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２﹒１萬億美元期權快到期，交易量打破紀錄

巴哈馬清盤人表示ＦＴＸ的加密貨幣業務破產未經授權

日本通脹率創４０年來最高水平，央行政策遭受考驗

波音重組國防部門，任命新航天主管

英國１０月零售額按月升幅略勝預期，惟市道前景欠佳

英國開展期待已久的保險公司改革

英財相向富人和能源公司開刀，稅務負擔升至戰後最高

市場消化ＦＴＸ事件，幣安出手收購Ｖｏｙａｇｅｒ

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《大國博弈》

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布林肯表示明年初訪華有助加強兩國溝通渠道

美參議員擬推動立法，禁華府採購中國半導體產品

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《其他消息》

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李家超出席ＡＰＥＣ會議，與星印領袖進行雙邊會談；李家超稱受惠於內地增長，有信心亞洲將

成全球經濟亮點

立法會通過施政報告致謝動議

陳茂波稱創科是推動經濟革新擴大發展容量核心驅動力

網台主持傑斯刑滿出獄，稱無意移民

蔡玉玲就查冊案申請上訴至終審法院獲批

何永賢料明年首季公布簡約公屋詳情，十年內劣質劏房將不能生存

葉劉稱高中通識科對學生要求太低，梁美芬批評中大管治失效

陳國基稱外部勢力抹黑料有增無減，卓永興稱打擊衞生黑點進度良好

駐曼谷經貿辦處長李湘原：年底前設招商引才專責辦公室

林哲玄稱４２％受訪醫生贊成設公院強制服務年期

甯漢豪稱政府奪回土地供應主導不代表不需要私人市場力量

中原ＣＣＬ按周跌１﹒５％，近１８周累跌１０﹒４％

本港１０月破產申請升７％至５３８宗，企業強制清盤半年來最多

史美倫稱為保證新增人幣交易櫃台有充足流動性，正籌備做市商機制

深股通額度全日用４４億元，外資連續六日淨流入；滬股通額度全日用３３億元，外資淨流入５

１億元

業界調查指銀行業有義務改善社會，正為數碼化作準備

２０２２年印花稅（修訂）條例草案刊憲，料月底首讀

Ｅｘｐｅｄｉａ調查指６５％香港受訪者跟著影視節目預訂旅遊行程

據報穆迪風險管理部門關閉中國業務，裁員百人；穆迪回應裁員表示中國仍有較大規模運營，諮

詢部門裁員較多

ＧＵＭ稱宏利市佔率２７﹒５％居首，滙豐第二近１８％

小一入學自行分配學位結果下周一公布

本周逾１０銀行加息，南商推短息優惠２個月年息４厘

金管局委任邢毓靜為高級顧問

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《新冠肺炎》

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本港新增８００８宗確診，再多８名患者離世

中國工程院院士表示奧密克戎難徹底消滅，冀毒性變低

傳港府研究容許食肆「自願」設黃碼區

全國昨增本土陽性逾２﹒５萬，廣州仍佔最多逾九千宗

北京新增本土陽性４６６例，朝陽區倡導靈活辦公

姚柏良稱放寬入境核檢仍難吸引觀光客，冀減至一次

梁子超稱減入境核酸檢測風險有限，暫毋須收緊措施

碩世生物、康利萊主動下調廣東核酸檢測及耗材價格

醫衞局局長認可復必泰二價疫苗在港作緊急使用

港灣道體育館暫託中心下周五投入運作，床位１３０個；港灣道體育館下周二起暫停開放，以作

防疫用途

江玉歡表示本港應調整解除防疫，目前「形式大於實際」

文旅部指不搞一刀切，最大限度減疫情對旅遊業影響

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