《匯市走勢》聯儲局官員發表鷹派言論，美匯呈單周轉向升近１０７

《經濟通通訊社２１日專訊》受到美國１０月份通脹率大幅回落０﹒５個百分點至７﹒７％

的影響，市場預期聯儲局將會減慢加息步伐，緊縮貨幣政策將會略為放鬆，美元匯價一度受壓，

上周二（１５日）曾低見１０５﹒３４。

然而，今年在公開市場委員會（ＦＯＭＣ）有投票權的聖路易聯儲行行長布拉德

（Ｊａｍｅｓ Ｂｕｌｌａｒｄ）上周四表示，即使站在最鴿派的貨幣政策立場，美國利率最少

亦要升到大約５厘，若從更鷹派的立場來看，利率需要升到７厘以上。

另外，明年才於ＦＯＭＣ有投票權的明尼阿波利斯聯儲行行長卡什卡里（Ｎｅｅｌ

Ｋａｓｈｋａｒｉ）亦認為，聯儲局不能太過著重於一個月的數據，而是必須繼續加息，直至確

定通脹停止上升為止。

言論支持美元匯價回升，美匯指數現貨價上周五在紐約市收報１０６﹒９３，升０﹒２２％

。歐元兌美元收報１﹒０３２５，跌０﹒３６％；美元兌日圓收報１４０﹒３７，升０﹒１２％

；英鎊兌美元收報１﹒１８９０；澳元兌美元收報０﹒６６７２，跌０﹒１８％；紐元兌美元收

報０﹒６１４８，升０﹒３１％；美元兌加元收報１﹒３３７４，升０﹒３５％；美元兌瑞郎收

報０﹒９５４７，升０﹒３２％。

本周三（２３日）新西蘭儲備銀行將會公布議息結果，預期加息７５基點，至４﹒２５厘。

同日歐元區、英國及美國將會公布１１月份採購經理指數，預期反映歐洲及美國製造業及服務業

處於收縮階段。（ｐｃ）

