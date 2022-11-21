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即市新聞

21/11/2022 07:50

《匯市走勢》聯儲局官員發表鷹派言論，美匯呈單周轉向升近１０７

　　《經濟通通訊社２１日專訊》受到美國１０月份通脹率大幅回落０﹒５個百分點至７﹒７％
的影響，市場預期聯儲局將會減慢加息步伐，緊縮貨幣政策將會略為放鬆，美元匯價一度受壓，
上周二（１５日）曾低見１０５﹒３４。
　　然而，今年在公開市場委員會（ＦＯＭＣ）有投票權的聖路易聯儲行行長布拉德
（Ｊａｍｅｓ　Ｂｕｌｌａｒｄ）上周四表示，即使站在最鴿派的貨幣政策立場，美國利率最少
亦要升到大約５厘，若從更鷹派的立場來看，利率需要升到７厘以上。
　　另外，明年才於ＦＯＭＣ有投票權的明尼阿波利斯聯儲行行長卡什卡里（Ｎｅｅｌ　
Ｋａｓｈｋａｒｉ）亦認為，聯儲局不能太過著重於一個月的數據，而是必須繼續加息，直至確
定通脹停止上升為止。
　　言論支持美元匯價回升，美匯指數現貨價上周五在紐約市收報１０６﹒９３，升０﹒２２％
。歐元兌美元收報１﹒０３２５，跌０﹒３６％；美元兌日圓收報１４０﹒３７，升０﹒１２％
；英鎊兌美元收報１﹒１８９０；澳元兌美元收報０﹒６６７２，跌０﹒１８％；紐元兌美元收
報０﹒６１４８，升０﹒３１％；美元兌加元收報１﹒３３７４，升０﹒３５％；美元兌瑞郎收
報０﹒９５４７，升０﹒３２％。
　　本周三（２３日）新西蘭儲備銀行將會公布議息結果，預期加息７５基點，至４﹒２５厘。
同日歐元區、英國及美國將會公布１１月份採購經理指數，預期反映歐洲及美國製造業及服務業
處於收縮階段。（ｐｃ）

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