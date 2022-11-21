  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

21/11/2022 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》恒指先跌回１７７１２之下？

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量均為５０％，局勢則分別屬於
偏好和向淡。於過去四個交易日內，港股好淡雙方於高位進行拉鋸戰；若本周初不見大市往上突
破，短期調整浪的運行將獲確認。其實，筆者上周末前已經特別提醒大家，即使上周五（１８日
）港股掉頭再升，好友亦不應追價造好。恒指能夠升越上周三（１６日）高位１８４１４，讓
（５）浪上升過程運行下去，固然理想。最怕是１８４１４關口阻力未能被升破，市況會掉頭再
跌。
　　但由於上周四（１７日）指數先急跌，然後大幅回升，於小時圖上，上述掉碩再跌的現象即
使出現，亦不會令自１８４１４起的整個調整浪屬於「之字形」，而屬於「正常平勢形」，目標
低於上周四低位１７７１２。另一個可能成為事實的發展模式，為自１７７１２起的反彈浪於長
度上會是自１８４１４起的跌浪的１﹒２３６倍或１﹒３８２倍。然而，觀乎上周五大市的跌勢
，這個數浪方式不會是主流。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（頻道
：ｙｏｕｔｕｂｅ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【「嘉」點獎賞】睇節目學兩性關係知識，仲賞你M+草間彌生展覽期間限定CASETiFY手機保護殼！► 了解詳情

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章財經熱話21/11/2022
【虛幣世界】與FTX相關的黑客錢包，發現有轉移情況
人氣文章市場動向21/11/2022
市況波動入市擔心有所損失？認識收息投資產品，助你在亂市下有機會穩中求息
人氣文章市場動向21/11/2022
全港首個企業驗身報告 精準助力中小企發展
人氣文章財經熱話18/11/2022
【恒指季檢】康師傅、華潤萬象及海爾智家染藍　成分股增至76隻
人氣文章財經熱話18/11/2022
《嚟緊炒Ｄ乜》中國燃氣同內房「魚菜共生」　現價不妨小注買
人氣文章中國故事18/11/2022
《神州經脈》疫情嚴峻官媒重申不放鬆　滬指連跌三日外資全周流入
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【「嘉」點獎賞】賞M+草間彌生展覽期間限定CASETiFY手機保護殼

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金