《運籌帷幄－梁業豪》恒指先跌回１７７１２之下？

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量均為５０％，局勢則分別屬於

偏好和向淡。於過去四個交易日內，港股好淡雙方於高位進行拉鋸戰；若本周初不見大市往上突

破，短期調整浪的運行將獲確認。其實，筆者上周末前已經特別提醒大家，即使上周五（１８日

）港股掉頭再升，好友亦不應追價造好。恒指能夠升越上周三（１６日）高位１８４１４，讓

（５）浪上升過程運行下去，固然理想。最怕是１８４１４關口阻力未能被升破，市況會掉頭再

跌。

但由於上周四（１７日）指數先急跌，然後大幅回升，於小時圖上，上述掉碩再跌的現象即

使出現，亦不會令自１８４１４起的整個調整浪屬於「之字形」，而屬於「正常平勢形」，目標

低於上周四低位１７７１２。另一個可能成為事實的發展模式，為自１７７１２起的反彈浪於長

度上會是自１８４１４起的跌浪的１﹒２３６倍或１﹒３８２倍。然而，觀乎上周五大市的跌勢

，這個數浪方式不會是主流。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（頻道

：ｙｏｕｔｕｂｅ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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