《一周攻略－周進略》憧憬減慢加息，留意尋息取態

《一周攻略》上周說，好消息接踵而來，投資者情緒改善，結果，果然如此，並相信可乾脆

以各種指數入手，比選股更便捷一點，亦合乎國際機構投資者的進銳退速心態。

事實證明，正是如此。在近期隨便也是三至五個百分點的波動率之際，速度是唯一考慮。與

其慢慢選股，起碼要即時參與大部分的升幅，所以，不論期指或ＥＴＦ，可能都優於個股。



＊進銳退速，簡單是美＊



當然，個股挑得好，平均升幅多於大盤，但反之亦然，在資金一湧出來之時，根本不容錯過

，慢半拍已經是相當於恒指數百甚至上千點。

是的，進銳退速，兵荒馬亂，有時簡單就是美，不要貪圖贏盡，起碼不用因小失大。



＊最急勁升幅，沽空止蝕時＊



不過，隨著上周一（１４日）開市的急升，迎來的是之後幾天整固，投資者便有時間慢慢觀

察，實際上資金流向，是走是留，一目了然。這樣一來，便有時間去組織和部署。

比方說，當升幅一展現時，很容易勝利沖昏頭腦，大家一齊急掃貨，一來是真的看好，二來

是明知有部分沽空盤的止蝕行動必須進行，所以加速其死亡，是戰場上常有的，三來，無論後市

是否看好，當日有氣氛，即市捕捉也有可為。



＊一而再，再而衰，三而竭＊



然而，隨著當天最急勁的升幅完成，甚至在上周五（１８日）再嘗試一之後，便有古人所謂

的一而再，再而衰，三而竭，這樣一來，便可以看出，真的有實力有資金力捧者，跟其他隨市起

舞者的分別，屆時便可以依樣押注。

短期而言，投資者不宜盲目以為，美聯儲一定要馬上在１２月份即時減慢加息，雖然目前外

界的利率期貨是這樣看，但只是一半一半之機，未可言勇。



＊尋息活動再現，公用房託值博＊



觀乎此，比較合理的做法，可能是把握加息有可能減慢，而吸引部分投資者的尋息活動，對

於公用防守股，例如房託等，應有一定值博。《經濟通通訊社特約分析師 周進略》

（本欄逢周一刊出）



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