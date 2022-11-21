《盤後部署》恒指連跌兩日；京東季績好卻低收，此位置不能失！

《經濟通通訊社２１日專訊》港股今日走勢疲弱。恒指低開３３８點，報１７６５４。開市

初段受科技股、內需股等拖累，恒指跌幅曾擴至逾６００點，低見１７３８９，直至中午跌勢沒

有改善。半日跌３７６點，收報１７６１６。午後多隻重磅藍籌股仍下跌，恒指連續四個交易日

下跌，仍未能收復１８０００關。

恒指收報１７６５５，跌３３６點或跌１﹒８７％，主板成交１１０２﹒９５億元。國企指

數收報６００１，跌１２３點或跌２﹒０２％。恒生科技指數收報３６３１，跌１１０點或跌

２﹒９６％。

內地股市方面，上證綜合指數收報３０８５，跌１２點或跌０﹒３９％，成交

３４５０﹒２５億元人民幣；深證成份指數收報１１１３４，跌４５點或跌０﹒４１％，成交

１９８７﹒５４億元人民幣。



＊內需、濠賭股成重災區＊



內地部分城市疫情出現反彈，北京出現２宗死亡個案。市場憂慮中央會否因疫情反彈而收緊

防疫措施，內需股全日捱沽。餐飲股方面，海底撈（０６８６２）跌７﹒１３％，收報

１５﹒３６元；九毛九（０９９２２）跌４﹒８９％，收報１５﹒９４元。啤酒股方面，百威亞

太（０１８７６）跌６﹒２５％，收報２１元；潤啤（００２９１）跌３﹒７４％，收報

４７﹒６５元。體品股方面，李寧（０２３３１）跌２﹒０７％，收報５６﹒６５元；申洲國際

（０２３１３）跌２﹒５３％，收報６５﹒６元。

濠賭股同樣報跌。金沙（０１９２８）跌７﹒７５％，報收１８﹒１元；銀娛

（０００２７）跌５﹒７７％，收報４３﹒２５元；澳博（００８８０）跌８﹒０１％，收報

３﹒３３元。事實上，多隻濠賭股近幾個交易日升至月內高位後未能承接，均現較大幅度的回調

，走勢乏力。

在日線圖上，金沙今日裂口下跌，收市已失守１０天線，若果未來數天股價收穿１００天線

，投資者宜盡快離場。銀娛的情況更差，裂口下跌後一舉跌穿１０天線、１００天線、２５０天

線及５０天線，短期失守２０天線的話同樣要止蝕。



＊京東成交額顯著減少＊



科技股方面，京東（０９６１８）第三季扭虧為盈，但股價今日低開３﹒６７％，中段曾跌

超過５％，收跌５﹒２３％，報２０６﹒６元，成交約１０７６萬股，涉資２２﹒３２億元，盤

中高見２１２﹒８元，最低見２０３﹒６元。

京東第三季業績整體表現不俗，但股價不升反跌，除了因為遭不少大行及券商調低目標價，

內地疫情反彈或令市場憂慮京東的物流業務再受阻礙，以至股價今日受壓。

另外在日線圖上，京東由１０月２４日低位１３８﹒９元反覆向上，直至１１月１８日高位

２２８﹒６元，累計升近六成五。而且，１１月１８日股價升３﹒６１％，成交額卻僅２２﹒８

億元，與１１月１４日升４﹒３％的３９﹒６億元成交大相徑庭，成交與升幅不相配，而近四個

交易日京東成交額顯著減少，某程度反映資金未有積極部署京東。今日或現不少獲利盤，即使出

了第三季扭虧為盈的消息，股價都未能報升。

京東今日收低於１００天線，暫時未有對集團進一步利好的消息，短期料有回調空間，５０

天線（現時為１９０元水平）為較關鍵的防守位置，若果失守此移動平均線，投資者宜離場。

（ｅｒ）

