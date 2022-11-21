《台股攻略－黃振宇》市場轉趨觀望，台股連日回吐

《台股攻略》經濟學家表示美聯儲局的緊縮政策時間可能延長，最終利率可能會更高，令市

場轉趨觀望。台股加權指數今日（２１日）低見１４４２２點，電子權值股普遍回落，汽車、風

電概念股則表現較好，遊戲、生物科技股獲資金追捧，指數最終跌５５點，收１４４４９點，成

交金額為１７７０﹒３５億元（新台幣．下同），三大法人合共淨賣出４２﹒１１億元。

電子權值股方面，台積電收４８２元，跌１％；聯發科收７２０元，跌０﹒３％；廣達、南

亞科、友達、聯詠則跌１﹒２％－３﹒８％；聯電收４５﹒６５元，升０﹒１％；瑞昱、國巨、

華碩升０﹒１％－１﹒３％。另外，ＡＢＦ載板大廠欣興、南電均升逾１％。裕隆防疫險鉅額理

賠的利淡消息逐漸淡化，加上中國汽車市場回暖，利好裕隆本業營運，股價漲停，收５４﹒１元

；中華亦升６﹒７％，其餘的劍麟、倉佑、三陽工業、汎德永業、為升、江申等均升逾１％。航

運股受壓，貨櫃三雄萬海跌３﹒２％、陽明跌２﹒５％、長榮跌２％；散裝航運中的四維航、裕

民、慧洋－ＫＹ均跌超過２％；航空雙雄長榮航、華航均跌逾１％。風電概念股的世紀鋼升

８﹒６％、上緯投控升近８％、華城升６％，中興電、亞力、永冠－ＫＹ升１％－３％。資金持

續流入生物科技股，北極星藥業－ＫＹ、喬山同步漲停；醣聯升９﹒２％；智擎、晉弘均升逾

６％。此外，和康生、美時、台微醫、東生華、長聖升２％－４％。中國恢復遊戲版號審批，市

場憧憬遊戲廠商獲放寬監控，加上農曆春節寒假將至，帶動資金偷步追捧遊戲股，辣椒股價漲停

、華義升５﹒１％、昱泉升６﹒２％。

市場預期美聯儲局將上調利率的最終值，令美股近期升勢放緩，料台股短期將陷入震盪，現

階段宜選股不選市。鑑於疫情持續降溫，台灣指揮中心預告月底開放第一階段戶外口罩令，投資

者可留意將受惠放寬政策的飯店股、餐飲股、旅行社股等。

《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管 黃振宇》



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