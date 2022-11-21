《談國論企－黎偉成》中國明智地廣結朋友普惠全球發展

《談國論企》中國國家主席習近平、國務院總理李克強等一眾國家領導人於２０２２年１１

月，不僅頻仍地外訪和出席國際會議，更接待眾多來訪的外國領導人，充分顯示中共中央二十大

選出的新領導層在國內要強力「加快構建新發展格局，著力推動高質量發展」的同時，更明智地

全面廣結各國或地區朋友，建立更好的友誼關係，團結一切可以團結的力量，進一步推動普惠全

球發展，良願可遂也。



＊中共二十大促多國對華合作投資添信心＊



從中國近期的政治活動，可見所取得的成果，是相當全面良好和豐碩的，重點有（一）整個

政治和外交活動安排，是精心、細緻和明智的，並可見於：中共二十大於２０２２年１０月中選

出新一屆的領導層，並由連任的總書記習近平為未來政治經濟發展定總基調、立標準，力求「加

快構建新發展格局，著力推動高質量發展」，作為「全面建設社會主義現代化國家的首要任務」

，引起世界各地對在華投資和發展感到更大興趣，亦為德國總理朔爾茨等４國政要於緊接著的

１１月初櫛次麟比地訪華之因，而習近平在是月中旬先後到印尼及泰國，出席２０國集團２０Ｇ

領導人第１７次峰會、亞太經合組織第２９次領導人非正式會議等，廣受關注和歡迎，甚至成為

國際會議和活動的主角。

此因（１）中國在改革開放逾四個年代的發展，到今天已成為世界第二大經濟體，有良好的

成就、基礎，二十大的其中重要決策是要加大對外開放力度，是為許許多多國家或地區相信未來

在華的投資和發展會有更多的得著；和（２）美國、歐洲等地現時仍然面對新冠肺炎ＣＯＶＩＤ

－１９相當沉重壓力，不少經濟體有逐步陷入衰退之虞；而中國的疫情危中尚基本有可控之道，

加上市場龐大和有潛力，對世界各地投資者具相當高度吸引力；特別是（３）各國的領導人在國

際重大會議邀與習近平會談，美國總統拜登亦然，是為中國近期的外交活動緊密的其中因由。

重要的，是（二）習近平１１月１５日在２０國集團領導峰會發表講話時，十分強調要推動

「更力普惠的全球發展」，而「普惠」是指各國有平等機會獲得負責任、可持續的支持發展，非

西方國家以民主、自由、人權等僅為西方、白人服務的「普世價值」，使世界特別是發展中國家

或地區、第三世界等得到公平的「普惠」待遇發展。

我相信中國今後的外交發展，會側重於（Ｉ）２０國集團的聯繫和合作，特別是此中的發展

中國家，因這都是發展中國家的大國，都受到西方國家的不同程度的欺壓，都要求在「普惠」基

礎和環境發展和合作，不受不公平、不合理的制約，與中國有共同的要求和遭遇，有更大的一拍

即合的可能性。

和（ＩＩ）中國亦會積極主動爭取與七國集團Ｇ７強化溝通和合作，是為習近平於抵印尼峇

里島後，便迅與拜登舉行會談，力求進一步在求共存異原則下加強合作和發展。中國當然會加強

德、法等國的更友好接觸，及化解其他國家的誤解誤評誤行。



＊須續防美國講好話實做壞事惡風難改＊



再從（三）中國國家發展改革委員會等多個國務院部委於１０月２５日出台的１５項擴展、

投資，甚至增強在華的研發，以引進外來資金、技術等豐富中國的經濟發展力度的同時，更重要

的是提升素質。相信中國的加大開放政策和力度的政策，會由製造業，推而廣至的擴大至其他行

業，使各業都有更佳的條件提升產品和服務素質。

必須指出者，為（四）中國現時以至今後都肯定會繼續受到以美國為主的若干西方國家的圍

堵、攬炒甚至封殺，無法無理的文攻武鬥肯定陸續有來。即使習近平應邀與拜登作雙邊會晤，而

拜登即使一而再「講好話」，但這些「好話」已經講了多次，不僅一直未有落實，甚至拜登政府

對華的惡行愈來愈壞，不足信也。更大問題，在於美國民主黨在中期選舉中失掉眾議院控制權，

但得勢的共和黨仍然是反華的惡勢力，共和、民主兩黨聯合制定措施反華的列子，歷來不少，故

中國對美國佬的惡思劣行一而再來，千萬不要掉以輕心。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



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