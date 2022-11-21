《異動股》染藍大熱理想僅入國指低開２％，遭剔出國指４股低開

《經濟通通訊社２１日專訊》理想汽車（０２０１５）現價跌２﹒６３％，報６８﹒５５元

，該股成交約２萬股，涉資１２８萬元。

恒指公司公布季度檢討結果，國指納入海爾智家（０６６９０）、中石油（００８５７）、

中升（００８８１）及理想汽車（０２０１５），剔除阿里健康（００２４１）、中國燃氣

（００３８４）、信達生物（０１８０１）及嗶哩嗶哩（０９６２６），成份股數目維持５０隻

。所有變動將於今年１２月５日（星期一）起生效。恒生科技指數無變動，成份股維持３０隻。

遭剔出國指股份低開；阿里健康跌４﹒９３％，報５﹒５９元；中國燃氣跌１﹒５％，報

８﹒５１元，以現價計，該股暫連跌４日，累計跌幅４﹒６％；信達生物跌４﹒３１％，報

３１﹒０５元，以現價計，該股暫連跌４日，累計跌幅１１﹒０３％；嗶哩嗶哩跌７﹒４７％，

報１１０﹒３元，以現價計，該股暫連跌３日，累計跌幅１１﹒２６％。

現時，恒生指數報１７６５４，跌３３８點或跌１﹒８８％，主板成交１３﹒５２億元。國

企指數報５９９６，跌１２９點或跌２﹒１１％。恒生科技指數報３６３６，跌１０６點或跌

２﹒８４％。

即月期指新報１７６３１，跌３６２點，低水２３點。即月國指期貨報５９９０，跌１３４

點，低水６點。即月科指期貨新報３６２４，跌１１５點，高水３點。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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理想汽車（０２０１５） ６８﹒５５元 跌２﹒６３％

海爾智家（０６６９０） ２４﹒５５元 升０﹒４１％

中石油（００８５７） ３﹒３１元 跌１﹒４９％

中升控股（００８８１） ３７﹒９０元 升０﹒１３％

阿里健康（００２４１） ５﹒５９元 跌４﹒９３％

中國燃氣（００３８４） ８﹒５１元 跌１﹒５０％

信達生物（０１８０１） ３１﹒０５元 跌４﹒３１％

嗶哩嗶哩（０９６２６） １１０﹒３０元 跌７﹒４７％

康師傅控股（００３２２） １２﹒１２元 升３﹒５９％

華潤萬象生活（０１２０９） ３５﹒００元 升２﹒９４％

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（ｈｃ）

