恒指開市早段跌逾５００點，金沙跌近７％、阿里巴巴跌５％

《經濟通通訊社２１日專訊》恒指開市早段跌逾５００點，現跌５３３點或跌２﹒９７％，

主板成交１００﹒１４億元。國企指數報５９２６，跌１９８點或跌３﹒２４％。恒生科技指數

報３５９２，跌１４９點或跌４﹒０１％。

濠賭股受挫。金沙（０１９２８）現價跌６﹒９３％，報１８﹒２６元，該股成交約３５７

萬股，涉資６５２９萬元，盤中高見１９元，最低見１７﹒９元；銀娛（０００２７）跌

５﹒１２％，報４３﹒５５元；澳博（００８８０）跌６﹒６３％，報３﹒３８元。

北京衛健委發布，１１月２０日０時至２４時，新增１５４例本土確診病例和８０８例無症

狀感染者，死亡２例。消息拖累內需股下跌，潤啤（００２９１）跌８﹒３８％，報４５﹒３５

元；百威亞太（０１８７６）跌６﹒０３％，報２１﹒０５元；海底撈（０６８６２）跌

８﹒１％，報１５﹒２元；九毛九（０９９２２）跌６﹒３２％，報１５﹒７元；李寧

（０２３３１）跌６﹒０５％，報５４﹒３５元。

阿里健康（００２４１）遭剔出國指，股價跌６﹒９７％，報５﹒４７元。其他科技股方面

，阿里（０９９８８）跌５﹒１９％，報７５﹒８元；騰訊（００７００）跌３﹒４１％，報

２７８元。「京東」系股票齊跌，第三季扭虧為盈的京東（０９６１８）跌４﹒７７％，報

２０７﹒６元；京東物流（０２６１８）跌３﹒５９％；京東健康（０６６１８）跌６﹒７２％

，報６２﹒５元。

即月期指新報１７４６７，跌５２６點，高水８點。即月國指期貨報５９２９，跌１９５點

，高水２點。即月科指期貨新報３５９４，跌１４５點，高水１點。

上證綜合指數報３０６４，跌３２點或跌１﹒０４％，成交３７７﹒１４億元人民幣。深證

成份指數報１１０７９，跌１００點或跌０﹒９０％，成交２１９﹒２４億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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金沙（０１９２８） １８﹒２６元 跌６﹒９３％

銀娛（０００２７） ４３﹒５５元 跌５﹒１２％

澳博（００８８０） ３﹒３８元 跌６﹒６３％



潤啤（００２９１） ４５﹒３５元 跌８﹒３８％

百威亞太（０１８７６） ２１﹒０５元 跌６﹒０３％

海底撈（０６８６２） １５﹒２元 跌８﹒１％

九毛九（０９９２２） １５﹒７元 跌６﹒３２％

李寧（０２３３１） ５４﹒３５元 跌６﹒０５％



阿里健康（００２４１） ５﹒４７元 跌６﹒９７％

阿里（０９９８８） ７５﹒８元 跌５﹒１９％

騰訊（００７００） ２７８元 跌３﹒４１％



京東集團（０９６１８） ２０７﹒６元 跌４﹒７７％

京東物流（０２６１８） １３﹒９８元 跌３﹒５９％

京東健康（０６６１８） ６２﹒５元 跌６﹒７２％

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（ｅｒ）

