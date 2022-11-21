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21/11/2022 12:45

《午市前瞻》內地疫情復燃將累通關進程，染藍三股康師傅宜追落後

　　《經濟通通訊社２１日專訊》恒生指數半日收報１７６１６，跌３７６點或２﹒０９％，主
板成交６４０﹒３８億元。恒生中國企業指數報５９８９，跌１３５點或２﹒２２％。恒生科技
指數報３６３５，跌１０７點或２﹒８７％。
　　恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、美團（０３６９０）及阿里巴巴－ＳＷ
（０９９８８）；騰訊控股收報２８６元，跌１﹒８元或０﹒６３％，成交５０﹒９４億元；美
團收報１５２﹒６元，跌７﹒８元或４﹒８６％，成交２９﹒１５億元；阿里巴巴－ＳＷ收報
７６﹒３５元，跌３﹒６元或４﹒５％，成交２１﹒０２億元。國指三大成交股份依次為騰訊控
股、美團及阿里巴巴－ＳＷ。科指三大成交股份依次為騰訊控股、美團及阿里巴巴－ＳＷ。
　
＊聶振邦：或延至明年次季通關＊
　
　　內地開始放寬防疫規限之際，新冠確診人數急增，北京更半年以來首度新增一宗相關死亡病
例，加上外圍鷹聲不斷，港股今早最多曾跌超過６００點。華盛證券分析師聶振邦向《經濟通通
訊社》表示，若疫情轉趨惡化，不排除內地會再度收緊防疫措施，但預期不會再出現今年４月上
海的封控情況，或會出現廣州一樣會呼籲市民減少外出等不是完全封控的方法。
　　但聶振邦指，即使不封控，但疫情升溫始終會損害經濟活動，而且香港方面憧憬的通關亦有
機會延遲，原先預計明年１、２月，現時估計最快都要明年第二季。恒指方面聶振邦提到，早前
受內房政策刺激下港股回升，但至今未有重大消息出現，港股暫未再現大方向，故由上周三起大
市日均總成交回落，預計恒指於５０天線至１００天線之間徘徊，目前睇勢將回落至５０天線
１７１００水平。
　
＊疫情加劇未必對康師傅不利＊
　
　　恒指公司上周五（１８日）收市後公布季檢結果，海爾智家（０６６９０）、康師傅
（００３２２）及華潤萬象（０１２０９）染藍，其中康師傅繼２０１６年遭剔出後二度染藍。
３隻恒指新貴走勢皆傾向穩定，但其中兩隻１０月底至１１月以來升幅強勢，海爾智家累升約
２５％，華潤萬象累升約５２％，而康師傅只升６％，以幅度計康師傅較為值得追落後。
　　但康師傅所屬零售板塊受疫情波動拖累，股價或受影響；但聶振邦指出康師傅有眾多即食麵
產品，若疫情加劇，內地消費者留家用餐或會依賴即食麵，故疫情對康師傅影響未必太大。他亦
提到康師傅息率達１０厘以上，股價具防守性，建議投資者現價買入，上望１３﹒２至１３﹒５
元，較緊慎投資者可待回落至１１﹒５元部署買入。（ｈｃ）

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