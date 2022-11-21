【新冠肺炎】李家超泰國返港後確診，正按衞生防護中心指引隔離

《經濟通通訊社２１日專訊》行政長官李家超昨晚由泰國曼谷返港後，新冠病毒核酸檢測結

果呈陽性，正按衞生防護中心指引隔離，期間他將在家工作，按需要以視像出席會議。

特首辦發言人表示，李家超訪問曼谷４天期間的快速抗原測試結果均為陰性。至於陪同李家

超出訪泰國、並於昨晚返港的特首辦職員，核酸檢測結果都是陰性，當局正評估是否將他們列作

密切接觸者，在完成評估前，他們暫會在家工作。（ｈｌ）

