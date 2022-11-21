《本港經濟》１０月整體通脹率回落至１﹒８％，低於預期

《經濟通通訊社２１日專訊》政府統計處公布，今年１０月整體消費物價與一年前同月比較

，上升１﹒８％，遠低於９月份的相應升幅４﹒４％，並低於市場預估的２﹒１％。剔除所有政

府一次性紓困措施的影響，綜合消費物價指數在１０月份的按年升幅（即基本通脹率）為

１﹒７％，較９月份的１﹒８％略低。



＊１０月基本通脹率為１﹒７％＊



以今年首１０個月合併計算，綜合消費物價指數較一年前同期上升１﹒９％。剔除所有政府

一次性紓困措施的影響，相應升幅分別為１﹒７％。

在各類綜合消費物價指數組成項目中，價格在今年１０月份錄得按年升幅的類別為電力、燃

氣及水（上升１３﹒４％）、衣履（上升４﹒５％）、外出用膳及外賣（上升３﹒５％）、基本

食品（上升３﹒３％）和住屋（上升０﹒１％）。另一方面，綜合消費物價指數在同月錄得按年

跌幅的類別為耐用物品（下跌０﹒６％）。



＊政府料通脹短期內保持溫和＊



政府發言人表示，１０月基本消費物價通脹維持溫和。食品價格的按年升幅略為放緩，儘管

仍然相對較快。衣履價格繼續錄得明顯升幅，能源相關項目價格大幅上升。不過其他主要組成項

目承受的價格壓力仍然大致受控。儘管外圍價格壓力龐大，在本地成本壓力大致輕微下，總體而

言通脹在短期內應保持溫和。政府會繼續留意情況。（ｃｌ）

