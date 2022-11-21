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21/11/2022 16:34

《本港經濟》１０月整體通脹率回落至１﹒８％，低於預期

　　《經濟通通訊社２１日專訊》政府統計處公布，今年１０月整體消費物價與一年前同月比較
，上升１﹒８％，遠低於９月份的相應升幅４﹒４％，並低於市場預估的２﹒１％。剔除所有政
府一次性紓困措施的影響，綜合消費物價指數在１０月份的按年升幅（即基本通脹率）為
１﹒７％，較９月份的１﹒８％略低。
　
＊１０月基本通脹率為１﹒７％＊
　
　　以今年首１０個月合併計算，綜合消費物價指數較一年前同期上升１﹒９％。剔除所有政府
一次性紓困措施的影響，相應升幅分別為１﹒７％。
　　在各類綜合消費物價指數組成項目中，價格在今年１０月份錄得按年升幅的類別為電力、燃
氣及水（上升１３﹒４％）、衣履（上升４﹒５％）、外出用膳及外賣（上升３﹒５％）、基本
食品（上升３﹒３％）和住屋（上升０﹒１％）。另一方面，綜合消費物價指數在同月錄得按年
跌幅的類別為耐用物品（下跌０﹒６％）。
　
＊政府料通脹短期內保持溫和＊
　
　　政府發言人表示，１０月基本消費物價通脹維持溫和。食品價格的按年升幅略為放緩，儘管
仍然相對較快。衣履價格繼續錄得明顯升幅，能源相關項目價格大幅上升。不過其他主要組成項
目承受的價格壓力仍然大致受控。儘管外圍價格壓力龐大，在本地成本壓力大致輕微下，總體而
言通脹在短期內應保持溫和。政府會繼續留意情況。（ｃｌ）

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