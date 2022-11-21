【香港政情】港區人大選舉首次會議，１９名主席團人選包括李家超

《經濟通通訊社２１日專訊》港區人大代表選舉１２月舉行，選舉會議第一次全體會議今早

在會展舉行，以１１００票贊成、無人反對及棄權下，通過１９名主席團成員名單，包括行政長

官李家超、全國人大常委譚耀宗、行政會議召集人葉劉淑儀、基本法委員會副主任譚惠珠、港區

人大代表廖長江等人，但另一全國政協副主席董建華並不在列。按慣例，擔任主席團人士不會參

選人大代表，意味譚耀宗將退下火線。

全國人大常委會秘書長楊振武主持會議時表示，選舉會議成員來自香港各個界別及階層，具

有廣泛代表性，體現社會整體和各界利益，並受全體香港同胞的重托，行使選舉全國人大代表的

權利，使命光榮、責任重大，亦要牢固樹立維護國家安全的「底線意識」。他稱，任何利用這次

選舉危害國家主權安全，挑戰中央全面管治權和香港特區《基本法》權威，對內地進行滲透破壞

活動的行為，都是對「底線」的觸碰，都是絕對不能允許。

楊振武呼籲各成員要始終堅持維護國家主權、安全、發展利益，這個「一國兩制」方針的最

高原則，堅持選舉的正確方向，守好「代表入口關」，嚴格遵守《憲法》和法律規定。（ｈｙ）





