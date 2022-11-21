【香港政情】港區人大選舉１２﹒１５投票，譚耀宗宣布不競逐連任

《經濟通通訊社２１日專訊》港區人大代表選舉１２月舉行，選舉會議第一次全體會議今早

在會展舉行。經投票推選出１９名主席團成員。行政長官李家超因防疫要求，沒有出席會議。

人大選舉主席團１９人名單中，譚耀宗榜上有名。他會後表示，不會參加新一屆全國人大代

表選舉，是個人決定，形容自己「無遺憾、好光榮」。他指自己年紀不輕，７月已作出相關決定

，而中央亦表示尊重。

譚耀宗又表示，過去５年有機會參與人大常委會涉港的工作，包括制訂《港區國安法》和完

善選舉制度，感覺很有意思，今後會繼續關心國家發展，建言獻策，為香港社會服務。



＊拒評林鄭接任人大常委＊



對於有傳前行政長官林鄭月娥是下任人大常委人選，譚耀宗表示，不會猜度誰會否參選，亦

不適合評論何人應否參選。他指出，人大代表對人大常委的要求有自己的考量，會找出合適的人

選。

被問到是否功成身退或被美國制裁有否遺憾，譚耀宗認為，有機會為香港長期繁榮穩定，參

與立法工作感到光榮，任內沒有什麼遺憾，被制裁是美方霸凌行徑，重申絕對反對，亦證明自己

工作正確。（ｈｙ）

