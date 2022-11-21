  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

21/11/2022 12:32

【香港政情】港區人大選舉１２﹒１５投票，譚耀宗宣布不競逐連任

　　《經濟通通訊社２１日專訊》港區人大代表選舉１２月舉行，選舉會議第一次全體會議今早
在會展舉行。經投票推選出１９名主席團成員。行政長官李家超因防疫要求，沒有出席會議。
　　人大選舉主席團１９人名單中，譚耀宗榜上有名。他會後表示，不會參加新一屆全國人大代
表選舉，是個人決定，形容自己「無遺憾、好光榮」。他指自己年紀不輕，７月已作出相關決定
，而中央亦表示尊重。
　　譚耀宗又表示，過去５年有機會參與人大常委會涉港的工作，包括制訂《港區國安法》和完
善選舉制度，感覺很有意思，今後會繼續關心國家發展，建言獻策，為香港社會服務。
　
＊拒評林鄭接任人大常委＊
　
　　對於有傳前行政長官林鄭月娥是下任人大常委人選，譚耀宗表示，不會猜度誰會否參選，亦
不適合評論何人應否參選。他指出，人大代表對人大常委的要求有自己的考量，會找出合適的人
選。
　　被問到是否功成身退或被美國制裁有否遺憾，譚耀宗認為，有機會為香港長期繁榮穩定，參
與立法工作感到光榮，任內沒有什麼遺憾，被制裁是美方霸凌行徑，重申絕對反對，亦證明自己
工作正確。（ｈｙ）

【「嘉」點獎賞】睇節目學兩性關係知識，仲賞你M+草間彌生展覽期間限定CASETiFY手機保護殼！► 了解詳情

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章FOCUS21/11/2022
【FOCUS】港啟「虛擬資產中心」願景　FTX成現實教材
人氣文章財經熱話21/11/2022
季績勝預期惟遭大行降目標價　京東急插逾半成
人氣文章財通前海21/11/2022
前海致力建設四大集聚區
人氣文章財經熱話21/11/2022
《午市前瞻》內地疫情復燃將累通關進程 染藍三股康師傅宜追落後
人氣文章財經熱話21/11/2022
【京東系業績】零售及物流業務表現佳　惟內地疫情恐拖累末季表現
人氣文章大行報告21/11/2022
【大行炒D乜】京東系績後大行點睇？一表盡掌握
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【「嘉」點獎賞】賞M+草間彌生展覽期間限定CASETiFY手機保護殼

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金