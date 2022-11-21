《小傳日記》天星過海加一倍！蝕錢應該點扳回？

《小傳日記》炒咗大半個月，神州放寬防疫同內房１６條都炒得七七八八，大市成交都落返

唔少，睇嚟１８４００都係近期嘅橫行阻力，未再有消息就可能要炒陣ｒａｎｇｅ先！

今日九置（０１９９７）旗下天星小輪就公布已經向政府申請加價，兩條專營航線都加足一

倍！無論係平日嘅上層、下層，定係假日嘅上層、下層，甚至月飛同旅客飛都加一倍，其中假日

成人上層票價由４﹒２銀加到去８﹒４銀，平日成人下層票價由２﹒６銀加到去５﹒２銀，月票

由１６０銀加到去３２０銀，而長者都由免費加到去２銀一程。

之前都已經知道，疫情之後無咗旅客收入，天星小輪條數都相當濕滯，單係２０２１年就要

蝕超過３７００萬銀。由天星小輪遞畀立法會盤數都睇到，疫情前２０１９年票務收入４８３４

萬銀，到２０２１年就得返２８１１萬銀，就咁計就係少咗差唔多四成二，如果而家加價一倍都

只係可以止血而未可以轉正數。

如果打工仔想用天星小輪嚟取代港鐵過海收費，假設中環係起點，由中環去到荃灣線總站荃

灣係１４﹒３銀，去到觀塘線總站調景嶺都係１４﹒３銀，而由尖沙咀去荃灣同調景嶺都係

１０﹒１銀。而家一程小輪２﹒６銀，荃灣同調景嶺去到尖沙咀轉小輪都係１２﹒７，但係加價

之後就係１５﹒３銀，反而仲貴過港鐵！

再唔計有幾多人會咁樣轉船，疫情後無咗嘅四至五成票務收入係來自遊客，如果就咁加價一

倍，帳面係叫填返個窿，不過實則只係將來自旅客收入轉嫁市民，加一倍都只係可以救得一時，

因為市民會逐漸放棄唔搭。而呢一部分來自旅客嘅收入，如果係由政府出返，好似２０２０年防

疫抗疫基金出咗２２２２萬，當年只係蝕１６３３萬銀，而２０２１年只係得５萬補貼，如果照

樣有返２千幾萬補貼，其實蝕咗條數都係維持相若嘅千幾萬水平，請請！



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