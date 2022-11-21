《真知灼見－溫灼培》從政治看長遠美元

《真知灼見》美國中期選舉結果不單不利美元，美國在亞太區影響力下降料亦將逐步削弱美

元強勢。

美國國會中期選舉終有結果。拜登所屬的民主黨雖敗，但只失去了眾議院的操縱權，幸好仍

能保參議院，較市場最初估計或失去兩院情況理想。這情況下將如何影響美元？

共和黨過去曾揚言，因美國給予烏克蘭的援助已太多，一旦重掌國會將不會撥款予烏克蘭。

現在共和黨有了這個能力，市場正關注一旦美國不再支援烏克蘭，俄烏局勢會否很快緩和下來，

從而使歐元匯價上升，美元下跌情況。不過，在此重點還需看歐洲能否重新啟用俄羅斯的便宜能

源，從而解決歐洲的能源危機問題。如這方面不能解決，料歐元將只能作有限度上升，即美元大

跌機會也不會大。

就美息問題上，是次民主黨選舉失敗相信將會給予拜登政府更大壓力去改善經濟，以為其

２０２４年大選鋪路。不能排除拜登往後會運用其影響力左右聯儲局的貨幣決策，使聯儲局提早

完成加息周期。如這情況真出現，提防不利美元。



＊美國失去對亞太區的影響力＊



除了上述因素，於上周在亞洲發生的事情我們也不能忽略。上周在泰國舉行的亞太經合組織

（ＡＰＥＣ）會議，美國總統拜登竟然缺席，只派出副總統賀錦麗出席。在中美全球影響力競爭

此消彼長中，拜登竟缺席如此重要舞台，是否意味拜登也感到美國在亞太地區的影響力不如中國

，因而缺席呢？事實上，從印尼舉行的Ｇ２０會上國家主席習近平在會議講話中就多次提出「發

展」一詞。經歷疫情後，當全球經濟已見轉弱，相信各國更注重經濟發展。要提防，美國影響力

降可對美元長遠走勢不利。而在同一道理上，中國影響力愈壯大對人民幣走勢愈有利。

《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠

ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）



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