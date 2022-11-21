《與聯共策－鄒建雄》中國股市估值具吸引力

《與聯共策》儘管清零政策削弱中國經濟表現，但政府再度聚焦力保增長，預計為股市增添

柴火，尤其是可望受惠於財政支出與綠能改革的類股。



＊兩類投資機會＊



考量目前評價，聯博看好兩個領域的投資機會，一為過去受到國內經濟疲態重創的企業，另

外則是可望受惠於新刺激政策的企業。



＊估價具上調空間＊



第一類中，在防疫封城期間，許多消費型企業的收入與利潤大幅縮水。消費者信心大幅下降

，且經濟拮据的家庭負擔不起商品與服務。同樣地，在封城導致員工足不出戶的背景下，製造業

的營運大受干擾。部分企業（例如：汽車與科技產品製造商）大受影響，股價在悲觀的投資氣氛

中下跌。然而，部分個股目前的股價已處於歷史低位，補漲空間龐大。



＊刺激方案帶動部分行業＊



財政刺激方案的潛在受惠企業存在於數個領域。擴張性支出預計陸續流入基礎建設與替代能

源等領域。

部分基礎建設投資計劃旨在升級中國電網，故此可望支持相關企業。部分政策誘因旨在推廣

電動車，可望提升電池與企業零件供應商的利潤。此外，受惠於清零政策，替代能源公司的業績

可望轉強，例如太陽能晶片與風機製造商。



＊聚焦高質素企業＊



布局上述領域時，聯博建議投資者鎖定營運模式優異及基本因素穩健的企業。倘若企業利潤

增長在年底前浮現改善跡象，從中發掘優異企業的判斷關鍵在於其現金流量是否充裕、營運模式

是否強勁及資產負債表是否穩健。

對於尚未配置中國的投資者而言，目前或許正值入市時機。牽動中國市場表現的宏觀經濟狀

況不同於其他成熟市場；聯博認為，若能謹慎建構中國股票投資組合，未來幾個月將可帶來具吸

引力的股票潛在回報。

《聯博中國香港零售業務董事總經理 鄒建雄》



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