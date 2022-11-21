《每周華語－黃溢華》美國ＮＡＳＡ將衍生更多新的科技？！

《每周華語》未來１０年甚而２０年，人類又將再一次登月。今次登月，極可能有全新的基

地建立，也將有更多太空人及國家參與。美國試射了全新巨大的登月火箭，相信ＮＡＳＡ將推動

更多全新的科研╱科技。



太空爭雄與登月衍生大量新科技、科研產品。相反，現有的科研產品也可成為上太空、登月

的必需品。１９６５年，ＮＡＳＡ已準備１９６９年登月，亦有很多太空活動，太空人計時╱手

錶必須的。１９６５年，Ｏｍｅｇａ成為ＮＡＳＡ核准太空人專用的手錶。１９６９年登月前後

至今天，Ｏｍｅｇａ成為美國太空人的計時器。今天，Ｏｍｅｇａ乃瑞士Ｓｗａｔｃｈ

Ｇｒｏｕｐ旗下的品牌之一，全球最大的Ｓｗａｔｃｈ Ｇｒｏｕｐ於美國以ＡＤＲ形式進行交

易。走勢上，股價近２０多年往下走。企業擁有的品牌多，不乏大賣的錶。而美元兌瑞郎３０年

前在１美元兌３瑞郎水平，多年前，瑞郎升至０﹒９２水平甚而０﹒８２兌１美元水平，可見瑞

士產品價直以匯水計不斷上升。不少瑞士產品，正因為瑞郎狂升而有巿有價，當然，近３０年，

金銀價也上升，使各品牌的名錶價值「有升無跌」。



另方面，１９７０年代、１９８０年代，手錶也電子╱科技化。有一段時間，更有分析認為

電子錶可全面取代機械錶云云。１９６５年至今，Ｏｍｅｇａ上太空╱月球的都是機械錶。

１９９４年，當時仍是美國企業的Ｔｉｍｅｘ與微軟合作，使Ｔｉｍｅｘ的Ｉｎｄｉｇｏ發光手

錶可與電腦聯上，交換╱輸入資料。１９９７年拿下了「Ｔｉｍｅｘ Ｄａｔａ－Ｌｉｎｋ」的

專利，「Ｄａｔａ－Ｌｉｎｋ」１９９４年已推出巿場。



ＮＡＳＡ不只核准Ｏｍｅｇａ為Ａｐｏｌｌｏ的專用錶，亦「破格」採用「電子」手錶，太

空人可帶上太空，「Ｔｉｍｅｘ Ｄａｔａ－Ｌｉｎｋ」成為太空人可用的手錶之一。電子手錶

上太空有更大的挑戰。太空有不同種類的輻射，電子部件不易維持運作。當然，Ｔｉｍｅｘ

Ｄａｔａ－Ｌｉｎｋ成功在太空運作。２０１９年，Ｔｉｍｅｘ及Ｏｍｅｇａ均推出登月５０年

紀念錶。而Ｔｉｍｅｘ手錶無登月，未來有機會嗎？！不知道。但ＮＡＳＡ已重啟新的登月計劃

，可見有更多的可能。亦可能有更多計時器品牌上太空「遊一圈」返回地球呢！



微軟及Ａｐｐｌｅ等也有出手錶，今天機械錶仍有好的巿場：電池及電子部件不及「精密」

的機械部件！老友記１９９６年的Ｔｉｍｅｘ Ｄａｔａ－Ｌｉｎｋ仍運作如常！可惜「ＯＳ」

及相關軟硬件已「Ｏｕｔ－Ｄａｔｅｄ」：不少功能「失去」了。機械錶：無此問題。



１９７０年代出現電子及石英手錶！不少乃公認的經典之作。可惜電子東西保存甚難：電子

部件自我「失效」，且電池問題（例如「漏水」）多多！今天Ａｐｐｌｅ Ｗａｔｃｈ等要與機

械錶「爭雄」，比較「二手」「巿值」等，必須要克服電子╱電池╱充電的問題。



幾百年以來，用手「上發條」：乃自然之事又環保；比自動錶更好。太多太多的失效電池在

地上╱海中極不環保。如果有「上發條」的ｉＰｈｏｎｅ好嗎？電池「Ｈｅａｌｔｈ」低於「

８０」便要更換，好麻煩。電子產品「好、好、好」，但自身問題多，不可長用３０、５０甚而

１００年呢！當然在太空中，「Ｔｉｍｅｘ Ｄａｔａ－Ｌｉｎｋ」可以比機械錶有更多求生功

能，只要有「電」、部件無問題、真的「完美」。



真空管比電子╱晶片好因為不怕電磁風暴及相關的衝擊波！Ｔｉｍｅｘ Ｇｒｏｕｐ今天乃

Ｎｏｒｗａｙ企業擁有，但１９９０年代，Ｔｉｍｅｘ的Ｉｎｄｉｇｏ科技使手錶成為「黑暗的

」明燈！電子錶價值遠不及名牌錶：但登月╱上太空的計時器自身價值「極高」，不是時下名牌

錶可相比！那麼１９９４年仍運作上了太空的「Ｄａｔａ－Ｌｉｎｋ」真的不及Ｄａｙ－

ｔｏｎａ嗎？請三思！《資深市場人士 黃溢華》



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